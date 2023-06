Rétrocessions, un modèle en péril

« Encore une victoire comme celle-ci et nous sommes perdus. » Les représentants de l’industrie financière française (et communautaire) ont peut-être pensé à la célèbre phrase prononcée par le roi Pyrrhus quand ils ont pris connaissance de la Stratégie européenne de protection des investisseurs particuliers (Retail Investment Strategy, RIS). S’ils ont réussi, à l’issue d’un lobbying féroce, à maintenir les rétrocessions comme mode de distribution « toléré » par la Commission, le modèle de rémunération se retrouve fortement encadré par les propositions de Bruxelles. Et potentiellement fragilisé.

Les rétrocessions seront interdites dans les situations où il n’y aurait aucune relation de conseil entre l’entreprise d’investissement et le client, soit dans les cas de réception-transmission d’ordres (RTO). Lorsqu’elles sont autorisées, Bruxelles souhaite leur associer plusieurs « garde-fous ». A ce titre, les conseillers financiers seront tenus de fonder leurs conseils sur une évaluation d’une « palette appropriée » de produits financiers, ou bien de « proposer au moins un produit financier alternatif exempt d’éléments additionnels et de coûts supplémentaires non nécessaires compte tenu des objectifs d’investissement du client ». Des contraintes réglementaires ambitieuses, qualifiées de « Mifidisation de la Directive sur la distribution d’assurance » par Stéphane Fantuz, président de la Chambre nationale des conseils experts financiers patrimoine (CNCEF), mais qui manqueraient de précision, poursuit l’intéressé : « L’intention est louable sur le papier mais le texte comporte beaucoup d’incertitudes. Est-ce que la stratégie doit s’interpréter comme une obligation de présenter plusieurs propositions d’investissements avec différents partenaires commerciaux ? Et quid dans ce cas du devenir des distributeurs monoproduits à l’instar des agents généraux d’assurance ou est-ce que l’intermédiaire peut présenter différentes propositions d’allocations auprès du même partenaire ? »

Approche centrée sur les coûts

Le texte de Bruxelles impose ainsi aux professionnels la mise en place d’un référentiel (benchmark) comparant les coûts et les performances des différents produits. Une approche « centrée sur les coûts » selon des représentants de l’industrie financière européenne, qui redoutent un effet contraire aux intérêts des clients. « L’approche proposée, qui met l’accent de manière disproportionnée sur les coûts, pourrait conduire les clients à privilégier le produit le moins cher par rapport à d’autres critères qui pourraient potentiellement leur offrir une plus grande sécurité/rendement. Nous notons qu’un tel résultat serait contraire à l’intérêt du client. »

Les représentants européens goûtent également peu le benchmark proposé, une présentation fondée sur les performances passées des différents produits qui, selon eux, « constituerait une menace importante pour le développement de produits innovants, en particulier dans les nombreux domaines d’investissement émergents qui manquent de références sur les prix, et ne serait pas compatible avec les efforts en cours pour favoriser une offre plus durable ».

L’intention est louable mais le texte comporte beaucoup d’incertitudes STEPHANE FANTUZ, président de la CNCEF

De son côté, Stéphane Fantuz pointe un paradoxe entre le contenu du texte et les objectifs de la stratégie européenne : « Le texte présenté génère des surcoûts pour les intermédiaires de mise en conformité avec la législation. Or l’objectif de la stratégie consiste à faire baisser les frais. » Dès lors, le risque consiste à privilégier les grandes structures, capables de supporter ces frais, au détriment des plus petites structures, pointent du doigt des professionnels du secteur.

Plus globalement, le plan présenté par Bruxelles fragilise le modèle économique de la distribution par rétrocessions, poursuit le président de CNCEF Patrimoine. « A force de surveiller et de faire baisser la marge de manœuvre des distributeurs, on encourt le risque de favoriser la distribution pas ou mal conseillée des produits financiers, ou la rémunération par honoraires. Ce qui reviendrait à une interdiction indirecte des rétrocessions. »

D’autant que la Commission réfléchit à les interdire dans trois ans si les objectifs de sa stratégie ne sont pas atteints. De quoi faire peser une épée de Damoclès sur tout le secteur, affirme un CGP. « Bruxelles souhaite mettre en place une politique pour réduire les coûts de la distribution. Si cet objectif n’est pas atteint, ils promettent de réviser les textes et d’interdire les rétrocessions. Toute cette incertitude réglementaire n’est pas propice au développement du monde du conseil en France et en Europe. » ■

CHASSE AUX FRAIS SUR LES UNITÉS DE COMPTE PEU PERFORMANTES

En marge de la présentation du rapport annuel 2022 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le superviseur a réitéré sa demande d’une meilleure transparence, assortie d’une modération des frais sur unités de compte (UC) en assurance-vie. « Notre objectif sera d’écarter des offres commerciales liées aux unités de compte à la fois trop chères et trop peu performantes », a annoncé à cet égard François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et président de l’ACPR. Réagissant à cet appel, France Assureurs a appelé ses membres à « examiner la performance (nette de frais) des UC dont les frais sont supérieurs de plus de 33 % par rapport à la moyenne des frais de sa catégorie ». La fédération a également consenti à la rationalisation des portefeuilles d’UC détenus par ses membres, à la faveur de supports répondant aux attentes de value for money (bons rapports entre coûts et services).

UN MODÈLE DE RÉMUNÉRATION MAJORITAIRE EN FRANCE

77 % des 5.000 conseillers en investissements financiers recensés dans l’Hexagone sont rémunérés par le biais de rétrocessions, 6 % exclusivement par honoraires et 17 % mêlent les deux modes de rémunération, selon une étude menée en 2022 par l’Autorité des marchés financiers. Une interdiction des rétrocessions modifierait grandement le mode de fonctionnement de ce canal de distribution.