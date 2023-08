Les livrets défiscalisés ont fortement collecté en juillet

Un mois de juillet de forte collecte pour le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS). A +3,13 milliards d’euros pour l’ensemble des réseaux selon les chiffres de la Caisse des dépôts – dont +2,16 milliards pour le seul Livret A - les versements sur les deux produits s’élèvent en cumulé à +37,67 milliards d’euros sur les sept premiers mois de l’année. A titre de comparaison, ce montant est supérieur à la collecte globale enregistrée en 2022 (33,49 milliards). Il porte l’encours du Livret A et du LDDS fin juillet à 547,4 milliards d’euros. Un nouveau record en la matière.

Dans sa lettre, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne indique que la collecte du mois de juillet 2023 est supérieure à la moyenne de ces dix dernières années et qu’en dépit de la décision de non-revalorisation du taux pendant 18 mois, les ménages ne modifient pas leur comportement. «Ils privilégient l’épargne de précaution en puisant notamment sur leurs comptes courants dont l’encours est en forte baisse depuis le mois de septembre dernier», détaille Phillipe Crevel, qui pointe néanmoins la concurrence des dépôts et compte à terme sans plafond de versements et dont les rendements peuvent être attractifs.

