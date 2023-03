Edmond de Rothschild renforce sa présence à Dubaï avec un nouveau bureau

Le groupe Edmond de Rothschild vient d’annoncer le renforcement de sa présence à Dubaï à travers l’ouverture d’un nouveau bureau de conseil. La banque privée suisse a, pour ce faire, obtenu une licence dénommée « Category 4 advisory licence » de la part du Dubaï International Financial Centre (DIFC), afin de pouvoir conseiller des clients locaux et leur offrir sa gamme de produits.

La direction en a été confiée à Ali Raza Syed, directeur exécutif sénior d’Edmond de Rothschild au Moyen-Orient. Il sera rattaché à Saman Habibian, président et directeur du marché pour le Moyen-Orient et l’Afrique pour le groupe suisse.

Edmond de Rothschild compte déjà un bureau de représentation à Dubaï. Ce nouveau local doit lui permettre de renforcer ses capacités auprès de la clientèle dans cette région.

La place financière de Dubaï se révèle particulièrement attractive ces derniers temps. Plus de 60 hedge funds représentant plus de 1.000 milliards de dollars d’encours sous gestion sont en attente d’une licence, selon le DIFC. La cité a notamment comme atouts de faibles frais d’agrémentation et des exigences basses en matière de fonds propres.