David Intins rejoint le groupe Cyrus

Après la surprise au début de l’été du départ de David Intins de Bred Banque Privée, la surprise de la rentrée... Ce dernier vient d’officialiser son arrivée au sein du groupe Cyrus en tant que directeur général adjoint à compter du 1er septembre 2023. L’ancien directeur de Bred Banque Privée est nommé par ailleurs directeur du développement du groupe.

En pratique, David Intins aura la responsabilité du développement des activités de gestion privée et de gestion de fortune, ainsi que le pilotage de l’ensemble des équipes commerciales et d’ingénierie patrimoniale. Son arrivée s’inscrit dans la volonté de Cyrus d’accompagner « la montée en gamme de Cyrus auprès d’une clientèle d’entrepreneurs et d’accélérer la création d’une marque référente dans le domaine de la gestion privée et de la gestion de fortune » ont précisé Meyer Azogui, président du groupe Cyrus et Christophe Mianné, directeur général dans un communiqué.

Avant de diriger les activités de gestion privée, gestion de fortune, ingénierie patrimoniale, ingénierie immobilière et M&A du groupe Bred qu’il avait rejoint en septembre 2019 en tant que Directeur de BRED gestion de fortune, David Intins avait occupé de 2014 à 2019 la fonction de directeur commercial de BNP Paribas gestion de fortune et auparavant directeur de la clientèle grandes entreprises au sein de la banque.