Courtage : tensions à la tête de l’association professionnelle Afib

«J’ai ressenti que ma contribution pour le collectif des IOBSP était trop conséquente et qu’il était temps de tourner cette page». C’est par ces mots, que Jérôme Cusanno, président de l’Association française des intermédiaires en bancassurance (Afib) a acté son départ de la présidence de l’association professionnelle de courtiers en banque et assurance. Notifié au conseil d’administration le 19 mai 2023, la décision pris pleinement effet le 19 juin a appris L’Agefi Patrimoine.

Comme le prévoient les statuts, c’est la vice-présidente (et ex-trésorière de l’Afib) Sophie Meunier Poutot, qui assure désormais la présidence en attendant la tenue d’un conseil d’administration, programmé au cours du mois de juillet, pour élire un nouveau président.

De son côté, Jérôme Cusanno demeure administrateur de l’association après sa démission de la présidence.



Départ chaotique

L’ancien président de l’Afib a justifié sa démission par le besoin de se recentrer sur ses activités professionnelles. Jérôme Cusanno préside en effet Crédit Maroc Conseil, un intermédiaire en crédit, ainsi que l’Institut d'études professionnelles en bancassurance, un institut de formation dédié aux intermédiaires de crédits et d’assurance. Mais des relations tendues avec les membres du bureau de l’association professionnelle ont accéléré son départ. Ces tensions ont notamment trait à la représentation de l’Afib au sein des instances, et d’autres problématiques de leadership interne.

Ce départ intervient quelques mois après le limogeage «économique» de l’ancien directeur général de l’association, Géraud Cambournac, qui conteste aujourd’hui cette décision devant les prudhommes, et qui n’a toujours pas été remplacé. De fait, des doutes quant au respect de l’Afib de ses engagements vis-à-vis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), notamment en matière de gouvernance, commencent à se faire entendre dans le marché. Il est à noter, que conformément aux dispositions du décret n° 2021-1552 du 1ᵉʳ décembre 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme du courtage, de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, l’association doit justifier d’une gouvernance dédiée pour pouvoir être agréé par ACPR.

Le décret mentionne ainsi l’obligation pour l’association de se doter «de moyens lui permettant d’accompagner ses membres dans l’exercice de leur activité et le respect de leurs obligations… Elle dispose, à cette fin, d’un personnel affecté spécifiquement à l’exercice de ces missions et n’exerçant pas l’activité de distribution d’assurances». Or, l’association se retrouve aujourd’hui sans directeur général, et a enregistré d’autres départs au sein du personnel administratif, ce qui est de nature à fragiliser sa position auprès de l’autorité de contrôle.



Débuts contrastés

A côté de ces problématiques de gouvernance, des interrogations se posent quant au respect du seuil de la représentativité exigé de toute association professionnelle. Ainsi, la loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage, de l’assurance et du courtage en opérations de banque, entrée en vigueur en avril 2022 impose aux associations professionnelles de justifier, dans un délai de deux ans (d’ici avril 2024) d’un nombre d’adhérents représentant au moins 5% du nombre d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement IOBPS/ou en assurance IAS.

Ceux-ci sont estimés par l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) à près de 41.000 intermédiaires à fin 2021. De fait, l’Afib doit justifier de plus de 2.500 adhérents pour exercer, d’ici avril 2024. Contactés, les membres de l’actuel bureau affirment que l’association honorera cet engagement en matière d’associations adhérentes. Il reste que la marge actuelle (l’association compterait actuellement près de 2.500 adhésions) n’est pas très importante, et que les récentes problématiques de gouvernance risquent de freiner la campagne d’adhésion ou de renouvellement.

Contacté, l’ACPR assure qu’elle sera «attentive à la représentativité de ces associations, à l’issue du délai de deux ans prévu par la loi».

«L’Afib avait cette chance de jouer dans la cour des grands. Aujourd’hui, c’est la dernière des sept associations en nombre d’adhérents», commente, dépité, un professionnel du secteur.