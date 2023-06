Court-termisme

L’enfer est donc pavé de bonnes intentions. Et quand on y ajoute du politique, on s’en persuade encore plus facilement. Mais à quoi pensent les pouvoirs publics en matière de placements ? A faire feu de tout bois tant en matière de transparence, de « verdissement » de l’économie et de fléchage de l’épargne – avec du sens de surcroît –, l’ensemble des mesures récemment annoncées semblent avoir été prises sinon dans l’urgence, du moins sans le recul nécessaire pour être les plus efficaces possibles.

Dans sa volonté d’introduire du non-coté dans les contrats d’assurance-vie dès la souscription par exemple, Bercy souhaite teinter d’économie réelle les portefeuilles des assurés – pour autant qu’on n’est pas déjà dans ladite économie réelle lorsque l’on investit dans des valeurs du CAC 40. Du même coup, on « crante » les contrats au sein des compagnies et l’on met un terme définitif à l’espoir nourri dans le projet de loi des sénateurs Husson et Montgolfier d’autoriser un jour les transferts de contrats entre les compagnies d’assurances. Car comment imaginer l’opération avec une poche d’actifs illiquides ? Une petite contradiction donc dès lors que la mesure des parlementaires s’inscrit dans le cadre de la protection des épargnants auquel, il est vrai, le gouvernement s’était montré défavorable. Cela étant, les assureurs ne pourront pas vraiment se réjouir car l’existence à une grande échelle du non-coté dans leurs comptes peut singulièrement complexifier sa gestion et celle des contrats. Que ce soit en cas de rachat ou de décès du souscripteur. Ou de la fermeture du fonds.

Quant au Livret vert, aux côtés d’un Livret de développement durable et social dont l’image se brouille un peu, même si sa détention est réservée aux jeunes, il fait encore fi de l’incurie économique des Français. Il répond en effet aux attentes de nos compatriotes dont on sait qu’elles sont essentiellement basées sur… de la sécurité et de la liquidité.

Avec une tâche aussi cruciale que repenser notre façon de produire et nos modes de consommation, pourquoi ne pas mettre dans la corbeille une autre façon d’épargner ? Et, rêvons un peu, puisqu’il est question des jeunes, pourquoi ne pas annoncer que l’Education nationale a également été sollicitée pour plancher sur l’introduction de cours de sensibilisation à l’économie quotidienne et ce dès le primaire ? La tâche serait d’envergure mais on raisonnerait à long terme. Bref, on verrait loin. Bien au-delà de cent jours.