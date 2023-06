Bertrand Cozzarolo : «Notre ambition est de créer une plateforme européenne»

Comment se porte Société Générale Private Banking ?

Société Générale Private Banking se porte bien. Au premier trimestre, nous avons enregistré une collecte de 2,4 milliards d’euros, soit un rythme de collecte, rapporté à nos encours, supérieur à 5 %. L’entité est très solide, chaque géographie, à savoir la France, le Royaume-Uni, le Luxembourg, Monaco ou la Suisse, suit son propre rythme de développement. En France, nous sommes bien implantés sur le marché et nous progressons plus vite que celui-ci. Dans les autres géographies, nous sommes un acteur qui progresse. A Monaco ou au Luxembourg, où notre poids est plus relatif qu’en France, nous devons nos bons résultats à une belle dynamique commerciale grâce à la performance de nos équipes plutôt qu’à une tendance générale sur laquelle nous « surferions ». Cette bonne dynamique commerciale se répercute sur les résultats et s’inscrit dans un univers de hausse des taux également favorable.

Par ailleurs, au sein du groupe, nous avons franchi des étapes importantes dans des projets structurants qui concernent la banque privée en France. Le plus important est sans doute le rapprochement entre les deux réseaux du groupe : la Société Générale et le Crédit du Nord. Cette étape stratégique concerne essentiellement la banque de détail mais également la banque privée qui a participé à la réussite de l’opération. Nous avions notamment déjà anticipé l’intégration des collaborateurs du Crédit du Nord pour accélérer le rapprochement. Au-delà de la migration informatique effectuée ce trimestre, la vitesse de déploiement du dispositif de banque privée sera plus rapide que dans le réseau de la banque de détail, nettement plus vaste.

Qu’attendez-vous de la banque patrimoniale récemment créée ?

La banque patrimoniale évolue dans le périmètre de la banque de détail. Et le fait d’identifier une tranche de clientèle aisée n’est pas une nouveauté. Nous avons toujours segmenté le fonds de commerce de la banque retail. Ce qui est nouveau, c’est l’ambition que nous nous donnons et le dispositif que nous mettons en face. Nous avions historiquement des conseillers en gestion de patrimoine. Mais identifier la banque patrimoniale comme un segment en tant que tel et dans une verticale patrimoniale très marquée est nouveau. D’un point de vue organisationnel par exemple, il y a désormais un directeur commercial dédié dans chacune de nos onze régions, là où précédemment le marché patrimonial était indifférencié. L’autre événement important est le partenariat noué entre la banque patrimoniale et la banque privée. Il se matérialise de deux manières : tout d’abord par la création d’une structure d’offre commune en matière d’épargne financière. Ce sont plus précisément des expertises de la banque privée au service de la la banque patrimoniale. Dans ce contexte, nous travaillons à des élargissements de notre offre financière pour apporter au segment patrimonial des offres jusque-là réservées à la banque privée, comme des offres de private equity ou immobilière plus riches. Le deuxième élément de coopération renforcé peut être assimilable à un continuum. L’idée est que nos clients sont aussi dans des trajectoires et que les clients patrimoniaux ont vocation à devenir des clients de la banque privée.

Enfin, un autre aspect de la coopération porte sur la mise en commun d’outils digitaux et d’approches commerciales pour avoir des outils identiques ou, a minima, une inspiration commune. Dans cette logique, la banque privée intervient en tant qu’experte du conseil patrimonial et de l’outillage mis à disposition du conseiller et de son client. A charge pour la banque retail de l’adapter à ses besoins et à la réalité de son fonds de commerce. Ce sont bien des éléments de coopération distincts : l’offre et le parcours client.

Comment s’articule la relation financière entre la banque privée et la banque patrimoniale ?

La coopération entre la banque privée et la banque de détail est très forte et a été encore renforcée depuis 2014. La création de la banque patrimoniale est un élément d’un partenariat beaucoup plus général. Concrètement, dès qu’un client a un profil de banque privée, le réseau de détail le transfère, sauf si le client pour une raison particulière ne le souhaite pas. Les acteurs de la banque de détail jouent le jeu et ils le font parce que le passage à la banque privée est synonyme de satisfaction client. Une relation gagnant-gagnant en somme car nous avons mis en place une forme de joint-venture en 2014 et nous avons un recul de dix ans sur le sujet. Il n’y pas de conflit d’intérêts entre les entités et chacun a intérêt à coopérer.

Cette coopération s’inscrit-elle dans une segmentation plus sélective ?

La banque patrimoniale n’a pas changé le seuil mis en place pour la banque privée. Pour nous, le seuil a été fixé à 500.000 euros d’avoirs financiers.

En dépit de son intérêt, le monde de la banque privée est fortement concurrentiel. Quels sont vos concurrents directs ?

Nous nous portons bien, je vous l’ai dit. Et nous sommes en phase de gain de parts de marché. Cela étant, le marché de la banque privée est effectivement attractif, comme le démontrent des banques américaines qui cherchent à se positionner sur les plus grandes fortunes, ou des réseaux de CGP qui viennent se positionner face à des patrimoines plus petits. Cette concurrence est sérieuse et nous stimule mais nous sommes confiants. D’autant que notre nouvelle banque privée issue du rapprochement de nos réseaux nous donne une combinaison entre un maillage extrêmement fin et de nombreuses expertises. Il s’agit d’un très bon croisement…

La reprise de Credit Suisse par UBS peut-elle avoir un impact sur votre activité ?

Cela dépend naturellement du marché que l’on regarde. En France, UBS et Credit Suisse sont de petits acteurs. En Suisse, il en va autrement ! Ce que l’on peut dire, c’est que cette opération crée probablement des redondances au sein des équipes dont certaines vont se redéployer dans d’autres établissements. Par ailleurs, des clients dans les deux banques chercheront peut-être à se diversifier en allant vers d’autres établissements. Mais nous ne pouvons nous réjouir de ce qui est survenu. La banque est un métier de confiance et de tels événements sont de nature à créer des doutes qui rejaillissent sur l’ensemble de la profession.

Quelles conséquences la hausse des taux a-t-elle sur votre activité ?

D’une façon générale, la hausse des taux ralentit la cession d’entreprises et ralentit donc le développement de la banque privée. Cette situation est source d’attentisme de la part des clients et freine les opérations parce que le niveau des valorisations baisse et le coût du financement s’accroît.

Si l’on se positionne cette fois sur l’offre, la hausse des taux est source d’opportunités via les produits à capital garanti ou des fonds de portage. Ces produits rencontrent actuellement du succès sachant que nous avons également pour nos clients les plus prudents des dépôts à terme. Pour les schémas que vous décrivez comme les crédits lombards, nous sommes capables de proposer des solutions permettant de conserver ces crédits en boostant la performance des actifs sur lesquels ils sont gagés. Nous ne constatons pas d’hémorragie à ce titre.

On sent de fortes tensions dans la chasse aux talents dans la banque privée. Vous estimez-vous bien armé en la matière ?

Nous sommes assez sereins. Nos métiers sont attractifs et notre enseigne a une capacité à former et faire monter en compétences. Nombre de collaborateurs en banque privée aujourd’hui ont commencé dans notre réseau d’agences, voire ont fait un passage par la clientèle d’entreprises. Nous avons une capacité à promouvoir, à recruter et à séduire. Nos baromètres confirment que nos collaborateurs sont épanouis et heureux, ce que la faiblesse de notre turnover confirme.

Après quelques mois à la tête de Société Générale Private Banking, avez-vous un plan de route établi ?

Je me suis donné une phase de découverte de la banque privée qui arrive à sa fin. Je suis dans le groupe depuis dix-neuf ans et j’en connais un certain nombre de facettes. Mais je dois encore appréhender les spécificités de la banque privée, me familiariser. J’ai passé beaucoup de temps à rencontrer les équipes, à me déplacer pour comprendre finement ce que nous faisons à Gibraltar, au Luxembourg, comprendre notre fonds de commerce à Bordeaux, quelles différences avec celui de Strasbourg, appréhender les enjeux… En matière de feuille de route, je peux d’ores et déjà dire que nous avons avancé vite sur l’intégration et la fusion entre Société Générale Private Banking et la banque privée du Crédit du Nord, mais il reste beaucoup à faire. Nous devons capitaliser sur les caractéristiques propres à chaque enseigne. Il y avait ainsi de nombreuses forces très complémentaires, avec une grande proximité relationnelle issue du modèle régional du Crédit du Nord et des expertises techniques très utiles pour nos clients au sein de Société Générale Private Banking : nous sommes en train de combiner ces deux ADN. Cela passe également par une familiarisation des équipes avec des processus et des outils, ce qui est déjà partiellement derrière nous.

Un deuxième axe de travail, dans la continuité des travaux déjà entrepris, est de créer, au-delà de la France, une plateforme européenne. Nous voulons être davantage qu’une somme d’entités isolées pour avoir une offre et une proposition de valeurs fortes à destination des grandes familles européennes et leur permettre, entre autres, d’avoir des solutions de diversification, avec des capacités cross-border. Nous avons aussi un enjeu de synergies sur nos expertises uniques. Nous avons des experts du vignoble et du vin, des forêts ou de l’art en France qui peuvent intéresser des clients anglais par exemple. Nous savons aussi traiter des sujets de financement religieux en Suisse ou d’ingénierie patrimoniale au Luxembourg. Nous avons également des capacités en produits structurés, en crédit et cherchons en permanence à renforcer ces synergies.

Il y a un troisième aspect qui est peut-être plus philosophique. Nous sommes un métier de confiance qui comporte des exigences d’intégrité, d’alignement d’intérêts et de transparence. Derrière ces propos un peu généraux, il y a vis-à-vis de nos clients des actions concrètes que nous menons. L’architecture ouverte par exemple s’inscrit dans la logique de présenter les meilleurs produits à nos clients. Un autre pilier pour moi repose sur l’expertise et la compétence. Nous avons en ingénierie des expertises reconnues. Et puis dans ce métier, il y a une dimension relationnelle très forte. Quand un chef d’entreprise confie l’épargne d’une vie, il y a forcément une intensité relationnelle forte, de qualité de compréhension et de sur-mesure.

Enfin, il y a un quatrième aspect qui est lié à la volonté de nos clients de donner du sens à leur patrimoine. Nos clients ne s’excusent pas d’avoir du patrimoine mais ne sont pas indifférents au monde. La philanthropie suscite un vrai intérêt avec ces sujets d’inclusion sociale et je souhaite que nous creusions dans ce sens.

Et quels sont vos axes de développement prioritaires ?

En matière de priorité, les équipes sont en place avec des managers compétents, des offres de qualité. Nous sommes également sur une bonne dynamique. Bien sûr, parmi tous les clients que je vois il y en a quelques-uns qui peuvent être plus critiques que d’autres. Or, très souvent, c’est le relationnel que le client souhaite intensifier. Je suis confiant dans notre capacité à encore augmenter notre impact demain sur ce sujet. ■

SON PARCOURS

Bertrand Cozzarolo débute au sein des équipes d’inspection générale du ministère des Finances, puis rejoint la Société Générale en 2004. Au cours des 19 ans passés au sein du groupe, il occupe notamment les fonctions de chef de cabinet de Frédéric Oudéa et Séverin Cabannes avant de rejoindre, en janvier 2015, la banque de détail en France en tant que codirecteur de la stratégie, du digital et de la relation client. En 2020, il supervise les activités investment & corporate banking de la banque de détail. En 2021, il devient directeur commercial et marketing de la banque de détail en France. Il est nommé directeur de Société Générale Private Banking le 1er février 2023.