Avec le retour des institutionnels, Solutions 30 ne cherche plus de repreneur

A moyen terme, l’ex-PC30 ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros et une marge d’excédent brut d’exploitation supérieure à 10%. Pour se préparer à cette nouvelle phase de croissance et tenant compte de la campagne de dénigrement dont il a fait l’objet en 2020, le groupe poursuit sa tranformation en matière de conformité, de gestion des risques, de gouvernance et de responsabilité sociétale des entreprises.

Dans un entretien accordé à l’agence Agefi-Dow Jones, Gianbeppi Fortis détaille ces initiatives. Il explique en quoi elles contribuent au regain d’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’action Solutions 30. Le dirigeant fournit également des précisions sur le plan stratégique qui sera présenté à la fin de cette année.

Parmi les nombreux changements que Solutions 30 a opérés au niveau de sa gouvernance, le départ annoncé de João Martinho, qui pilote les opérations en France, premier débouché du groupe, n’est pas anodin. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?

Gianbeppi Fortis : Solutions 30 a rencontré de multiples difficultés en France en 2022 : fin du déploiement des compteurs électriques Linky, retards dans des livraisons de matériel, inflation des coûts de l’énergie sans possibilité de renégocier nos prix de vente, etc. Je pense que nous aurions pu mieux affronter ces difficultés et qu’il est temps de changer notre équipe en France. João Martinho, qui travaillait avec Franck d’Aloia à la direction des opérations en France en début d’année, quittera le groupe à la fin du mois prochain. Ces départs ont été convenus d’un commun accord entre les parties. Il sera remplacé par Amaury Boilot, qui dirige depuis 2017 les finances de l’entreprise, après avoir œuvré sur le terrain en France lors de son arrivée dans la société en 2014. Amaury Boilot a le bon profil pour pousser la transformation des activités françaises et leur permettre de renouer avec la rentabilité.

Est-ce que le groupe s’est complétement rétabli dela campagne de dénigrement dont il a fait l’objet en 2020 et 2021, ayant provoqué une chute de son cours de Bourse ?

Fin 2020, Solutions 30 a saisi l’Autorité des marchés financiers (AMF) et porté plainte auprès du Parquet national financier (PNF), en réaction aux accusations anonymes de fraude qui nous visaient. Ces procédures sont toujours en cours et il n’y a rien de nouveau sur ce volet. Aujourd’hui, après une longue traversée du désert, nous observons un regain d’intérêt de la part des investisseurs institutionnels pour l’action Solutions 30. La refonte de notre gouvernance, la suppression de près de 50 entités juridiques en moins de cinq années et notre nouvelle politique de vérification des tiers ne sont pas passées inaperçues auprès du marché. En particulier, nous observons aujourd’hui un retour des gérants qui s’étaient détournés du titre Solutions 30 il y a quelques mois pour des raisons de conformité.

Est-ce que cela signifie que vous avez abandonné le projet de faire entrer un nouvel actionnaire de référence au capital de Solutions 30 en vue d’une offre publique d’achat et d’un retrait de la cote ?

Oui. Le retour à la normale dans les relations que nous pouvons avoir avec nos investisseurs en Bourse nous incite à favoriser le renforcement et la pérennité de ces échanges. Par ailleurs, les conditions d’inflation et de hausse des taux du marché ne rendraient pas cette solution favorable au développement de l’entreprise et aux actionnaires. Le mandat que nous avions confié à l’été 2021 à la banque Rothschild & Co. pour trouver un ou plusieurs actionnaires de référence a pris fin. Mais les dirigeants de Solutions 30 restent attentifs à toute sollicitation, en privilégiant toujours les propositions qui seraient favorables aux actionnaires.

Quels sont les pays et les métiers qui permettront à Solutions 30 d’atteindre son objectif d’un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros à moyen terme, contre 1 milliard d’euros en 2023 ?

Entre 2015 et 2019, le groupe a doublé de taille tous les deux ans, profitant de la forte croissance de son chiffre d’affaires en France, soutenue par les plans d’investissement dans la fibre optique et le déploiement des compteurs électriques intelligents. Ce dynamisme, nous l’observons actuellement au Bénélux, où nos activités ont atteint la taille critique. A moyen terme, les revenus de l’entreprise resteront entre 400 millions et 500 millions d’euros par an en France, ceux réalisés au Bénélux pourraient atteindre ce niveau l’année prochaine, et nous sommes convaincus que les marchés anglais et allemand procureront autant de chiffre d’affaires dans quelques années. La croissance organique future sera portée par les marchés de l’énergie et des télécommunications, tandis que les acquisitions devraient représenter entre 500 millions et 700 millions d’euros du montant total de 1,5 milliard d’euros correspondant au chiffre d’affaires supplémentaire visé dans les trois à cinq ans après 2023. Dans cet intervalle, nous ne prévoyons pas de développer le groupe dans de nouveaux pays.

Comment comptez-vous financer le plan stratégique que vous présenterez à la fin de l’année ?

C’est un sujet qui est actuellement débattu par les membres du directoire et du comité exécutif. Nous n’écartons aucune option, mais comptons toutefois nous appuyer au maximum sur la latitude dont dispose le groupe au niveau de ses ratios d’endettement. Nos partenaires financiers estiment que nous pourrions aller jusqu’à un multiple dette nette sur excédent brut d’exploitation de 2,5. A fin 2022, il ressortait à 0,83. Les détails de notre plan stratégique devraient être dévoilés fin novembre prochain, ou début décembre.