Les taux en euro resteront volatils

La première impression a été plus accommodante (dovish) que d’habitude. Mais le taux à 2 ans allemand est un peu remonté vendredi après sa baisse de jeudi après-midi, quand le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a procédé à une neuvième hausse de taux, à 3,75% pour le taux de dépôt désormais. Certains analystes ont apprécié que la présidente Christine Lagarde apparaisse plus convaincante sur la dépendance aux données économiques – à seulement trois jours de la publication lundi 31 juillet de l’inflation pour ce même mois et de la croissance en zone euro au deuxième trimestre. D’autres regrettent que l’institution de Francfort ne prenne pas plus en compte les décalages dans le temps des effets de sa politique de taux – même s’ils sont plus longs et lissés que d’habitude.

Incertitudes diverses

Les anticipations sur les marchés de swaps approchaient des 50/50 pour une hausse en septembre, et le taux terminal valorisé pour décembre était de 3,90% vendredi contre 3,97% mercredi. La plupart des économistes – y compris chez Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citi – voient une autre hausse de la BCE jusqu’à 4% en septembre, selon Bloomberg. «Alors que la présidente Lagarde a évoqué la possibilité d’une pause plus souvent et explicitement que prévu, elle a également signalé que le Conseil des gouverneurs accorde beaucoup plus de poids à l’inflation des services qui reste ferme qu’aux données d’activité qui se sont fortement affaiblies », ont indiqué les analystes de Goldman Sachs. Ceux d’ING et J. Safra Sarasin estiment que la BCE pourrait intervenir plus tard pour juguler l’inflation sous-jacente malgré le ralentissement économique. Une poignée d’autres, dont BNP Paribas, que les relèvements de taux pourraient s’arrêter là car la demande intérieure n’a rien à voir avec celle des Etats-Unis, où la Fed a passé un «tour» en juin.

«Que fera la BCE après avoir de nouveau relevé ses taux directeurs d’un quart de point à un plus haut depuis octobre 2008 ? Nul ne le sait et, a priori, surtout pas Mme Lagarde à en juger par ses propos», a réagi l’économiste indépendance Véronique Riches-Flores, étonnée de voir les marchés percevoir un message plus «colombe»: «Seule certitude pour septembre, il n’y aura pas de baisse des taux. Et si pause il y a, ce pourrait être pour un mois, pas davantage… Message reçu : la politique évoluera au gré des données économiques jusqu’à atteindre un degré suffisant de restriction pour garantir que l’inflation revienne à 2%. A priori, les taux n’ont pas atteint leur pic.»

Sphia Salim, responsable de la recherche taux Europe chez Bank of America (BofA), expliquait jeudi à L’Agefi qu’elle avait perçu des signes rassurants, «même s’il faudra surveiller les réactions des gouverneurs plus restrictifs (hawkish) dans les prochains jours, et la volatilité sur les taux longs qui pourraient réagir différemment selon les prochaines hypothèses des marchés.» Le gouverneur allemand Joachim Nagel n’a d’ailleurs pas tardé à rappeler que «la politique de la BCE doit être plus tenace que l’inflation».

Hypothèses sur le bilan

La réponse de Christine Lagarde à une question sur le risque de négociation des «hawks» sur la décision de septembre a pu être un autre élément. «Elle a affirmé qu’il n’y aurait aucun compromis (trade-off) entre un éventuel arrêt de la hausse des taux et une éventuelle accélération de la réduction du bilan (quantitative tightening, QT). Cette dernière décision serait politique, pour réduire au plus vite le stock d’obligations d’Etats détenues et normaliser ainsi le bilan de la banque centrale indépendamment du resserrement monétaire», poursuit la spécialiste.

Une accélération du QT pourrait se trouver très rapidement contrainte par des obstacles réglementaires. L’institution est passée le 1er juillet d’une réduction de 15 milliards à près de 30 milliards d’euros par mois en ne réinvestissant plus du tout les tombées de son programme d’achats d’actifs régulier (APP). D’ici à fin 2024, date théorique de réduction du programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP) qui pourrait alors être devancée, l’institution cessera de réinvestir près de 500 milliards d’euros au titre de l’APP. Elle verra aussi les banques européennes lui rembourser les derniers 600 milliards sur 2.200 milliards d’opérations de refinancement ciblé à long terme (TLTRO 3) lancées en 2019. Soit une réduction d’au moins 1.100 milliards à son actif, qui ferait chuter les réserves bancaires au-dessous d’un seuil de 3.000 milliards à son passif. De quoi faire chuter le ratio de liquidité à court terme (LCR) des banques dont ces réserves excédentaires constituent la part prépondérante des actifs de haute qualité (HQLA) - aux côtés des dettes souveraines - au numérateur, rappelaient récemment les économistes de BNP Paribas. «Mais la BCE pourrait aussi, à l’instar de la Banque d’Angleterre (BoE), proposer aux banques un taux de financement plus avantageux que l’actuel taux de refinancement bancaire (MRO à 4,25% désormais) en le remettant au niveau du taux de dépôt, estime Sphia Salim. Les banques pourraient ainsi reconstituer des réserves sans qu’une accélération du QT n’ait trop d’effets négatifs sur leur niveau de LCR», conclut Sphia Salim.

