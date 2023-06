Les marchés peinent à suivre la Fed sur ses hausses de taux

Contrairement à la présidente Christine Lagarde, qui a presque convaincu les marchés des deux prochaines hausses de taux jusqu’à 4% de la Banque centrale européenne (BCE), le discours de Jerome Powell n’a pas été d’un grand soutien aux projections du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Les «dots» publiés mercredi en même temps que la décision d’une pause monétaire, qui montrent les anticipations des membres de la Fed, pointent deux hausses de taux supplémentaires au second semestre aux Etats-Unis. Celles-ci pourraient atteindre jusqu’à 5,75% pour le haut de fourchette des taux Fed funds (voir graphique).

Cependant, les marchés de swaps et de futures n’en valorisent qu’une seule, jusqu’à 5,50%, a priori dès la réunion de juillet. «La confusion du message reflète la confusion des statistiques économiques, ni en surchauffe, ni en récession, mais entre les deux», note Bruno Cavalier, chef économiste d’Oddo BHF, rappelant que la banque centrale n’aura qu’un point de plus sur les données macro d’ici à la réunion fin juillet.

Jeudi, les demandes hebdomadaires d’indemnités de chômage aux Etats-Unis sont restées, contre toute attente, au même niveau - élevé - de 262.000 unités que la semaine précédente. Ce qui a aussi pu jouer «contre la Fed» : «Le reste des données a été parfaitement respectable, les ventes au détail affichant même une légère croissance, remarque Jim Reid, stratégiste de Deutsche Bank. Mais les marchés surpondèrent actuellement ces données hebdomadaires sur les indemnités, car elles sont l’un des indicateurs les plus opportuns à disposition, sans doute l’un des premiers à mettre en avant quand le marché du travail commencera à se fissurer.» Outre la surprise en valeur absolue, ces données ont envoyé un signal plus fort la semaine du 12 juin, avec une base géographique plus large que la précédente, quand seulement deux Etats représentaient l’essentiel de l’augmentation.

Alors que les statistiques sur l’emploi étaient déjà ressorties plus mitigées que celles présentées le 2 juin, les projections économiques du staff de la Fed (SEP) publiées en même temps que les «dots» donnent toujours une progression du chômage assez élevée malgré une croissance revue à la hausse (1% fin 2023 au lieu de 0,4%). «Selon la ‘règle de Sahm’, une moyenne sur trois mois du taux de chômage en progression de plus de 0,5 point par rapport au point bas des douze derniers mois indique que l’économie américaine est en récession», rappelle Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques chez Lazard Frères Gestion. Cette moyenne ayant atteint 3,5% sur les derniers mois, un taux de chômage à 4,1% au quatrième trimestre 2023 correspondrait à une récession. Or, il reste compliqué pour la Fed de présenter des prévisions de récession tout en maintenant une politique restrictive. «Dès lors, le paradoxe d’une banque centrale, qui projette de nouvelles hausses de taux, mais qui s’abstient, s’éclaircit un peu, poursuit l’économiste. La Fed doit considérer que la hausse passée des taux va faire basculer l’économie en récession. Pourtant, elle veut maintenir la pression et éviter que les marchés n’assouplissent trop les conditions financières. Un art bien subtil.»

Don’t Fight the Fed ?

Au-delà des «dots» des membres du FOMC et des données SEP sur le chômage, «le staff de la Fed a aussi révisé ses projections avec une hausse de l’inflation core PCE médiane à 3,9% en 2023 en juin au lieu de 3,6% précédemment. C’est un autre élément de soutien clair au positionnement de la banque centrale face à un marché du travail plutôt résilient et à un consommateur qui ne faiblit pas beaucoup», ajoute Benoit Gérard, stratégiste taux chez Natixis. Le chef économiste US de la banque a quand même relevé ses anticipations de taux Fed funds à 5,50% avec une dernière hausse en juillet.

«Tout le monde connaît l’adage ‘Don’t Fight the Fed’, mais j’ajouterais aussi ‘Don’t Lose the Thread’ (ne perdez pas le fil), a expliqué vendredi à Paris lors d’un déjeuner de presse le conseiller économique de Pimco et ancien vice-président de la Fed, Richard Clarida. La déconnexion entre la banque centrale et les marchés n’est pas nouvelle. Les ‘dots’ concentrent quelques points de vue, tandis que les marchés doivent évaluer toutes les possibilités. On peut donc seulement en conclure que les marchés estiment que l’inflation baissera plus rapidement que ce qu’en pense la Fed.» L’indice des prix CPI est ressorti en baisse de 4,9% à 4% mardi, mais l’inflation sous-jacente (CPI core) diminue seulement de 5,5% à 5,3%.

Croissance et inflation étant amenées à ralentir dans les prochains mois, «nous pensons que des données plus faibles pourraient facilement voir la réunion de juillet confirmer une pause plus permanente de la Fed dans sa hausse de taux, anticipe Mark Dowding, directeur des investissements de RBC BlueBay AM. Si elle ne les augmente pas en juillet, il nous semble peu probable, avec la poursuite du ralentissement et à moins d’une très mauvaise surprise, qu’elle les augmente à nouveau par la suite». De ce point de vue, l’absence d’action à la réunion de juin serait peut-être «plus éloquente que les mots», ceux-ci étant uniquement destinés à repousser dans le temps l’idée d’un «pivot» vers une baisse des taux.

