Les gérants ne voient pas la hausse actuelle des taux longs durer

Les prévisions des 26 sociétés interrogées par L’Agefi entre le 20 et 28 septembre avaient déjà validé l’approche restrictive des banques centrales fin août. Leurs positions n’ont globalement pas changé un mois plus tard. Seuls quelques rares répondants attendent des réactions encore «hawk» sur les taux directeurs : Allianz GI, Groupama AM et Sunny AM sur la Banque centrale européenne (BCE) ; Bank of America (BoA), BNP Paribas AM, Groupama AM et Sunny AM sur la Fed. Les avis sont un peu plus partagés concernant la Banque d’Angleterre (BoE), 19 répondants ne voyant plus qu’une hausse (9) ou plus du tout (10), au lieu de deux le mois dernier.

«Higher for longer» ?

Les taux longs se sont bien écartés depuis août - tout comme l’indice de volatilité Move désormais à 120 points -, et cela pose question. Au-delà des effets budgétaires ou structurels qui ont accompagné le «minikrach obligataire de septembre 2023» évoqué par certains comme Bastien Drut chez CPR AM, les marchés semblent accréditer la thèse d’un atterrissage de l’économie en douceur (soft landing). Tant aux Etats-Unis qu’en zone euro ce qui, avec l’espoir de croissance, permettrait une repentification de la courbe (bear steepening). Mais nos panélistes n’ont pas l’air de croire à cette normalisation de la courbe. La moitié d’entre eux anticipent une chute du taux US Treasuries 10 ans très au-dessous de son niveau actuel d’ici à six mois, et aucun ne le voit monter davantage (moyenne à 4,0%). Idem pour le Bund (2,6%).

De fait, les données d’inflation sous-jacente publiées vendredi en baisse en zone euro (4,5%) comme aux Etats-Unis (3,9%) sont venues rassurer les banques centrales sur ce front-là. Au moins provisoirement, tant que l’inflation de l'énergie ne se transmettra pas trop aux autres composantes de l’indice.

Le mouvement semble encore timide au Royaume-Uni (6,2%). Quant au Japon, il cultive son particularisme avec une inflation sous-jacente assez stable autour de 3,1% depuis le pic de janvier (4,2%) : cela retarde un resserrement de la Banque du Japon (BoJ), que huit panélistes voient tout de même remonter le taux directeur dans les six mois. «Il faudrait quand même pour cela que les marchés ‘arriment’ les taux des obligations à 10 ans tout proches de la borne haute de 1% désormais autorisée», rappelle Nordine Naam, stratégiste Forex chez Natixis, pour qui cela finirait par revaloriser légèrement le yen face au dollar. Ce n’est pas encore le cas, ce serait le seul mouvement notable attendu sur les devises maintenant que le dollar a beaucoup progressé - de façon inédite suivant la même tendance que le pétrole.

