Les Etats-Unis veulent la transparence sur leur marché des bons du Trésor

Face aux préoccupations croissantes sur ses bons du Trésor, l’administration américaine a considéré, mercredi à l’occasion d’une conférence annuelle organisée par la Fed de New York, qu’elle pourrait y répondre en apportant plus de transparence sur ce marché de 24.000 milliards de dollars. «Nous proposerons de fournir au public une transparence au niveau des transactions, de manière progressive et calibrée, a déclaré la sous-secrétaire au Trésor Nellie Liang. Mais nous allons marcher, pas courir. Il reste des détails à régler, et nous attendons de nouveaux échanges avec le groupe des agences de supervision (IAWG) et les acteurs du marché.»

Publication post-trade

Cette décision intervient après des mois de discussions sur la façon d’améliorer la confiance et la liquidité. «Les investisseurs pourraient être rassurés de voir les transactions exécutées plutôt que les cotations indicatives, et pourraient donc être plus disposés à rester engagés sur le marché. Ils ont également montré qu’une transparence supplémentaire sur les transactions pourrait favoriser une plus grande découverte des prix et ainsi élargir l’offre de liquidités», a poursuivi Nellie Liang, évoquant des volumes de transactions quotidiens tout de même encore supérieurs à 600 milliards de dollars.

Le Trésor proposerait la publication en fin de journée de données sur les transactions des titres souverains les plus fréquemment négociés et faisant office de référence («on-the-run») – avec certaines limites à déterminer plus tard en fonction de la taille et du niveau de risque. Les banques intermédiaires ont longtemps estimé et affirment encore que la publication de davantage de chiffres sur les transactions nuit à la liquidité. «Fournir de la transparence supplémentaire sur les obligations US Treasuries ’on-the-run’, qui représentent 80% des volumes quotidiens en nominal, serait cohérent avec les commentaires selon lesquels la transparence sur ces titres aurait plus de bénéfices que de coûts», ajoute Nellie Liang.

Le rassemblement annuel à la Fed de New York avait été poussé par les autorités pour faire la lumière sur le fonctionnement du marché après un épisode de volatilité extrême en octobre 2014 : un krach de 12 minutes sans déclencheur apparent - probablement dû à la montée en puissance du trading algorithmique - qui avait incité le régulateur des courtiers (Finra) à utiliser les données de la plateforme publique Trace. En mars 2020, le Trésor a commencé à publier des statistiques hebdomadaires globales sur les volumes, mais certains ont estimé cela insuffisant pour améliorer le marché, et limiter le risque de nouvelles interventions de la Fed. «Aujourd’hui, la cause des tensions sur les marchés n’est pas l’inflation mais la réponse politique de la banque centrale : elle augmente les taux comme l’exige la situation macroéconomique et arrête de jouer son rôle d’intermédiaire, mais si elle ne peut le faire sans déclencher un dysfonctionnement de ce marché critique au niveau mondial, alors nous avons un problème», explique l’économiste Adam Tooze. Ce professeur à Columbia University relève lui aussi une moindre profondeur du marché depuis mars, des spreads prix offert-prix demandés (bid-ask) plus inconfortables, et le risque d’une spirale volatilité-illiquidité liée à un resserrement monétaire inédit.

Fin d’exclusivité pour les intermédiaires ?

Depuis juin, l’IAWG a étudié les coûts-avantages potentiels d’ouvrir la négociation des bons du Trésor à tous les participants susceptibles d’apporter de la liquidité sans passer nécessairement par les grands courtiers (marché «all-to-all»), voire d’élargir à d’autres intermédiaires l’accès à la facilité de repo permanente (SRF) de la Fed, ou d’améliorer la compensation autour de ces instruments. Des idées toujours en réflexion.

Du fait de la réduction du bilan de la Fed (quantitative tightening, QT) par le non-réinvestissement des US Treasuries arrivant à échéance chaque mois, le Trésor américain va faire beaucoup plus appel aux marchés dans les prochains prochains mois. «Dans son programme trimestriel annoncé le 2 novembre, on peut comme prévu noter une baisse des émissions de titres longs (T-Bonds et T-Notes) et une ‘ré-augmentation’ notable des émissions de titres courts (T-Bills) : 250 milliards d’émissions nettes au Q4-2022 et 300 milliards au Q1-2023, ce qui va augmenter le stock de T-Bills de plus 500 milliards sur les cinq prochains mois, après de nombreux trimestres d’émissions nettes négatives, note Bastien Drut, stratégiste senior de CPR AM. De quoi fournir plus de matière aux fonds monétaires, peut-être stabiliser les réserves des banques commerciales à la Fed.»

Le Trésor n’annonce pas encore de rachats d’anciennes dettes illiquides («off-the-run»), qui pourraient être refinancés par ces émissions à court terme. Plusieurs professionnels estimaient qu’ils seraient peu significatifs si les détenteurs «buy-and-hold» souhaitaient les conserver, et que l’idée de les refinancer par des T-Bills présente un risque pour le Trésor si les taux remontent à des niveaux bien plus élevés une fois ces T-Bills arrivés à échéance. «Le QT de la Fed va impliquer des besoins de financement supérieurs, mais ne pas le faire aurait aussi un coût macroéconomique», rappelle Bastien Drut, tout en confirmant que la volatilité induite est de nature à repousser certains investisseurs.