L’économie américaine reste entre deux cycles

Les marchés ne changent plus trop d’avis sur le fait que la Réserve fédérale (Fed) remontera encore ses taux Fed funds de 25 points de base (pb) le 3 mai, à 5,25%, et s’arrêtera ensuite, comme l’ont aussi signifié plusieurs gouverneurs vendredi. Et les récents indicateurs économiques, plutôt mitigés, mais pas encore significatifs d’un ralentissement fort aux Etats-Unis, n’ont pas changé grand-chose. Ils ont juste diminué un peu le niveau de taux effectif auquel la banque centrale terminerait l’année (4,50% pour haut de fourchette). «La période reste très incertaine : il est difficile d’anticiper au-delà de la prochaine réunion, notamment avec une banque centrale logiquement devenue ‘data-dependent’», rappelle Daniel Morris, directeur des stratégies de marché chez BNP Paribas AM.

Alors que l’activité manufacturière mesurée lundi dans la région de la Fed de New York via l’indice Empire State avait connu une hausse imprévue, à +10,8 points en avril après -24,6 en mars, l’indice mensuel Philly Fed des conditions manufacturières dans la région représentative de Philadelphie s’est dégradé jeudi, de -23,2 points en mars à -31,3 points en avril, davantage que prévu. Cet indice se situe sous le seuil neutre de zéro depuis huit mois, et surtout au plus faible niveau depuis mars 2020. «L’enquête est tombée à un nouveau plus bas dans ce cycle… et à un niveau jamais vu hors période de récession, rappelle Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie de CPR AM. Cela donne quelques munitions pour les gouverneurs du Comité de politique monétaire (FOMC)

plus ‘colombes’, surtout après un Beige Book publié mercredi, pas particulièrement rassurant sur les conditions de crédit.»

Ce rapport-résumé des commentaires des conditions économiques des Fed régionales indique que, hormis les services non financiers, les dépenses de consommation, les ventes immobilières et l’activité manufacturière apparaissaient plutôt «en baisse». «Une observation plus ciblée d’indicateurs comme le nombre de conteneurs déchargés dans les grands ports américains (-35% sur un an glissant à Los Angeles et Long Beach), l’activité du fret ferroviaire ou de la construction, également en diminution, donne des indications intéressantes», ajoute Bastien Drut. Ce professionnel est aussi plus sensible au «stock» de chômeurs indemnisés, au plus haut depuis novembre 2021 (1,865 million au 8 avril, ou 1,3% de la population active), qu’aux faibles variations hebdomadaires (245.000 demandes jeudi).

Incertitudes fortes

Tous ces indicateurs restent cependant retardés, de même que les prix de l’immobilier et le marché de l’emploi, solides, mais encore plus décalés dans le temps. «Peut-être que les prochaines enquêtes PMI Services (53,7 en avril) et ISM Services (51,2 en mars), qui sont revenues un peu plus en phase qu’au second semestre 2022, donneront des indications», relève Daniel Morris. «Essayer d’anticiper la tendance de l’économie revient plus aujourd’hui que jamais à regarder devant nous au travers de l’activité de crédit, insiste Valentine Ainouz, directrice des stratégies fixed income chez Amundi Institute. Il faudra regarder avec attention la prochaine Senior Loan survey de la Fed [une enquête trimestrielle de la Fed sur les prêts des banques, NDLR], début mai.» Même si elle n’intégrera pas encore beaucoup toutes les implications des turbulences bancaires de mars. «Les volumes de prêts et la demande de prêts ont généralement diminué pour tous les prêts aux particuliers et aux entreprises, selon le Beige Book, relève Bastien Drut. Et plusieurs districts ont noté que les banques ont resserré les conditions de prêt» face à l’incertitude accrue et aux préoccupations concernant la liquidité.

«L’économie américaine fait l’objet de pressions contradictoires dans cette logique prospective, poursuit Valentine Ainouz. On a pu sous-estimer les effets de la brutalité du resserrement monétaire, simultané sur les différentes zones géographiques. En temps normal, ils pourraient se manifester douze à dix-huit mois plus tard. Mais les énormes soutiens budgétaires pendant le Covid ont permis aux ménages d’accumuler un excès d’épargne ‘stabilisateur’ (encore 1.000 milliards de dollars), et aux entreprises d’emprunter à des conditions inédites. Cela peut aussi retarder les besoins de refinancement (qui reviendront au second semestre pour certaines).» Aux facteurs structurels de tensions sur l’emploi, la stratégiste d’Amundi ajoute l’important rôle des marchés, qui, tour à tour, selon leur sentiment, accélèrent ou ralentissent les effets de la hausse des taux. «Même avec les signes d’une baisse notable du crédit, il restera difficile de savoir quand cela aura un effet sur la croissance et sur l’inflation», ajoute Daniel Morris. Et ces deux derniers experts de conclure que, récession ou pas, les marchés affichent encore un peu trop d’optimisme sur une baisse des taux Fed funds au second semestre, voire sur les prévisions de résultats qui soutiennent les actions.

