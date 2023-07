Le dollar touche un plus bas de seize mois

L’indice DXY du dollar face à un panier de devises s’est maintenu au-dessous de 100 lundi 17 juillet après avoir perdu plus de 2% la semaine précédente, au-dessous de 100 points depuis jeudi et jusqu’à 99,2 points vendredi, soit un plus bas niveau depuis avril 2022.

Les données sur l’inflation américaine plus faibles que prévu ont réduit la probabilité que la Réserve fédérale (Fed) aille beaucoup plus loin que la dernière hausse des taux Fed Funds de 25 points de base (pb) le 26 juillet. La probabilité d’une autre hausse de, de 5,50% à 5,75% a diminué sur les marchés de futures de taux, que ce soit pour septembre (de 22% à 13,5%) ou pour novembre (de 39% à 28%). Les marchés suggèrent à nouveau que la Fed pourrait commencer à réduire ses taux assez tôt l’année prochaine.

Dans ce contexte d’une moindre inflation, l’indice du sentiment des consommateurs américains de l’Université du Michigan a atteint un sommet depuis septembre 2021, à 72,6 points dans la publication le 14 juillet, bien au-dessus des prévisions de 65,5. Les consommateurs estiment que les conditions économiques actuelles et leurs attentes se sont améliorées, en grande partie grâce au ralentissement continu de l’inflation et à la stabilité des marchés du travail.

Cette semaine, les ventes au détail, la production industrielle et les données sur le logement américains ainsi que les résultats des grandes entreprises pourraient confirmer cette tendance d’une baisse du dollar. En attendant, le billet vert a perdu du terrain face à l’euro (jusqu’à 1,125) et à la livre sterling (jusqu’à 1,314), assez naturellement puisque la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d’Angleterre (BoE) ne semblent pas aussi prêtes à arrêter leur cycle de resserrement monétaire.

