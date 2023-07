L’inflation américaine apporte ses bonnes surprises

Le taux d’inflation annuel (CPI) aux Etats-Unis a chuté de 4% en mai à 3% en juin, marquant un douzième mois d’affilée de baisse et un plus bas depuis mars 2021. Outre un taux légèrement au-dessous des prévisions de 3,1%, c’est une baisse plus sensible que sur les derniers mois de l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation, core CPI), de 5,3% en mai à 4,8% en juin, qui semble avoir marqué les marchés. Sur les dérivés de taux, ils anticipent toujours une hausse supplémentaire du haut de fourchette des taux Fed Funds, de 5,25% à 5,50% le 26 juillet. Mais ils sont de plus en plus dubitatifs sur une autre hausse, de 5,50% à 5,75% lors de la réunion du 20 septembre, à laquelle ils attribuent 15% de probabilité), ou sur celle du 1er novembre (30% de chances).

Effets de base…

Le ralentissement de l’inflation globale est en partie dû à un effet de base élevé au printemps de l’année dernière. La flambée des prix de l’énergie, avec un pic du pétrole à 122 dollars le baril le 8 juin 2022, et des produits alimentaires, avait poussé le taux d’inflation global à 9,1%, un sommet depuis 1981. «Les chiffres sont clairement meilleurs qu’attendu, notamment si on regarde l’inflation sous-jacente hors logement, désormais à 3,8%, et au plus bas depuis début 2022. Mais nous craignons que les effets de base sur certains postes, comme l’énergie, ne jouent en défaveur des statistiques en rythme mensuel dans les deux prochains mois et que le chiffre global de 3% puisse même remonter un peu», nuance Xavier Chapard, directeur recherche & stratégie à La Banque Postale Asset Management (LBPAM).

«Certes, il faut relativiser le chiffre global dans une logique prospective puisque l’énergie participera mécaniquement moins à la baisse de l’inflation à venir, mais on peut quand même parler de deux bonnes surprises, avec l’inflation ‘core’ à 0,158% en rythme mensuel en juin après 0,4% en mai», estime pour sa part Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier.

… et de composition

L’économiste insiste sur le fait que l’inflation sous-jacente n’a pas autant bénéficié d’effets de base, et que sa composition laisse de l’espoir pour de prochaines baisses des prix. «L’indice CPI des prix de voitures d’occasion a diminué (-0,5% en rythme mensuel, 4,1% en rythme annuel), mais les indicateurs réels (Manheim Index) restent à des niveaux très élevés, poursuit Samy Chaar. Idem pour le poste logement [34,6% de l’indice, NDLR], qui ralentit à 0,4% en rythme mensuel après plusieurs mois autour de 0,8% et qui garde un potentiel de désinflation à terme. Ou encore, plus généralement, les autres services, qui ont basculé dans la phase de baisse des prix et devraient donc amener la politique monétaire à faire de même assez rapidement.»

Concernant le logement, «nous savons aussi que cela ralentira rapidement au second semestre compte tenu des décalages avec les loyers», observe James Knightley, chef économiste d’ING à l’international. Lequel s’appuie sur l’indice Zillow des loyers, dont le ralentissement notable finira par porter sur l’indice CPI. Les prix des services de transport ont également bien calé, de 0,8% en mai à 0,1% en juin en rythme mensuel, «avec -8,1% pour les seuls transports aériens», note Tiffany Wilding, économiste US chez Pimco. Et ce malgré la demande estivale, qui n’a pas non plus empêché une baisse des prix de l’hôtellerie, de -2,3% sur un mois.

Pour tous les observateurs, le scénario d’une nouvelle pause de la Réserve fédérale (Fed) après la hausse de taux de juillet ressort renforcé par cette publication. «Mais la banque centrale américaine continuera à tenir le discours d’une possible reprise du cycle de resserrement, pour maintenir la pression. Ne serait-ce que parce que l’inflation ‘core’ ne devrait repasser juste sous les 4% que vers la fin de l’année, ce qui constituera encore le double de sa cible, note Xavier Chapard. La Fed va continuer à regarder l’inflation sous-jacente hors logement, donc plutôt l’indice PCE qui sous-pondère ce poste et diminue moins après avoir aussi moins augmenté, et surtout les hausses de salaires, toujours assez élevées. Et il faudra qu’elle soit rassurée sur ces deux points, par exemple avec une inflation sous-jacente sous 3%, pour vraiment pivoter, donc plutôt vers mi-2024.»