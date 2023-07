L’activité du secteur privé s’aggrave encore en zone euro

L’activité du secteur privé a ralenti davantage que prévu en juillet en zone euro, selon les données préliminaires publiées lundi par S&P Global avec Hamburg Commercial Bank (HCOB). Pour la zone euro, l’indice PMI composite «flash», qui combine le secteur manufacturier et celui des services, s’est établi à 48,9 en juillet, après 49,9 en juin pour 49,7 points attendus par les consensus.

Un plus bas depuis novembre dernier, et encore une fois au-dessous de la barre des 50 qui sépare croissance et contraction de l’activité. L’indice PMI des services s’est établi à 51,1 en juillet, après 52 en juin (51,5 attendus). L’indice des nouvelles commandes est aussi passé sous le seuil des 50 pour la première fois en sept mois (48,5 après 51,0). Et l’indice PMI manufacturier est tombé à 42,7 en juillet, après 43,4 en juin (43,5 attendus). Mis à part les prix des entrants, toutes les données empirent.

«Le secteur manufacturier continue d’être le talon d’Achille de la zone euro. Les producteurs ont de nouveau réduit leur production à un rythme accéléré en juillet, tandis que l’activité des services continue de croître, mais à un rythme beaucoup plus lent qu’au début de l’année, a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank (HCOB). L’économie de la zone euro va probablement continuer à se contracter dans les mois à venir, car le secteur des services continue de s’essouffler.»

En Allemagne, l’indice PMI composite «flash» est tombé à 48,3 en juillet, sous la barre des 50 pour la première fois depuis janvier, après être ressorti à 50,6 en juin – le consensus attendait 50,3. «C’est un mauvais démarrage pour le troisième trimestre, a ajouté Cyrus de la Rubia. Notre (prévision) de PIB pour le troisième trimestre (...) indique (désormais) une croissance négative.» C’était déjà le cas au premier trimestre avec -0,5%. L’indice PMI manufacturier est tombé à 38,8 en juillet, après 40,6 en juin (41 points attendus), et l’indice PMI des services à 52,0 en juillet, après 54,1 en juin (53,1 attendus).

Les services diminuent en France malgré l’été

En France, l’indice PMI composite a encore baissé à 46,6 en juillet, après 47,2 en juin (47,8 attendus), soit la plus forte contraction du secteur privé depuis novembre 2020. L’indice PMI des services s’établi à 47,4 en juillet, un plus bas depuis février 2021, après déjà 48 en juin (48,4 attendus), pénalisé par la faiblesse de la demande malgré la saison estivale théoriquement propice à ces secteurs. L’indice PMI manufacturier a, lui aussi, reculé à 44,5 en juillet, un plus bas depuis le début de la pandémie de covid-19, après 46 en juin (46,0 attendus). Tous ces indices ressortis sous les attentes renforcent les craintes d’une récession dans l’Hexagone. HCOB souligne également la baisse prononcée des nouvelles activités liées à l’exportation, reflétant la faiblesse de la demande mondiale et de l’économie chinoise.

Ces publications, à trois jours de la prochaine réunion monétaire de la banque centrale européenne (BCE), ont bien fait diminuer les taux souverains de référence lundi matin : de 8 points de base (pb) et 6 pb à 3,16% et 2,37% pour les taux à 2 et 10 ans allemands ; idem pour les taux à 2 et 10 ans français, à 3,23% et 2,93% respectivement. En revanche, cela ne change rien à la prévision des marchés de hausse de taux de la BCE : celle à 3,75% jeudi est acquise depuis longtemps ; le taux terminal pour l’automne résultant des marchés de swaps ayant juste diminué de 3,97% à 3,95%, celle à 4% le 14 septembre reste cependant très probable.

(avec Reuters)

