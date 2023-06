L’accord sur la dette américaine ravive le risque de liquidité sur les bons du Trésor

Après son adoption par la Chambre des représentants puis par le Sénat jeudi, l’accord sur la suspension du plafond de la dette américaine jusqu’au 1er janvier 2025 pourrait désormais faire ressurgir des problèmes de liquidité sur le marché des bons du Trésor US. Cet accord a permis d’éviter un défaut de paiement, mais pas encore de reconstituer le compte du Trésor à la Fed (TGA), qui affichait moins de 23 milliards de dollars le 1er juin. «C’est un plus bas niveau depuis 2014, et bien la preuve que la secrétaire au Trésor Janet Yellen ne bluffait pas quand elle parlait de défaut tout proche - avant les recettes fiscales du 15 juin», rappelle Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie de CPR AM, par ailleurs toujours inquiet sur la trajectoire de la dette américaine à moyen-long terme.

Plus de 1.000 milliards d’émissions nettes

Depuis que le plafond de 31.380 milliards de dollars avait été atteint le 19 janvier, l’administration fédérale a adopté des mesures spécifiques pour cesser ses versements aux fonds de retraite, de santé ou d’invalidité des agents publics et maintenir ses paiements sur les dettes existantes malgré l’impossibilité d’en émettre de nouvelles (hors remboursements). Elle va désormais devoir reconstituer rapidement sa trésorerie pour faire face à ses obligations.

Après l’épisode sur le plafond de la dette de 2017-2018, le Département du Trésor avait fini par émettre 500 milliards en six semaines. Dans son estimation trimestrielle de début mai, il a prévu un niveau de trésorerie de 550 milliards fin juin, et encore de 600 milliards fin septembre, malgré des dépenses entre temps. Le processus pourrait donc impliquer plus de 1.000 milliards de nouvelles émissions nettes d’ici à la fin de l’été.

Cela pourrait avoir des conséquences non négligeables en retirant des liquidités au secteur bancaire, celles-ci étant toujours en concurrence avec le Trésor sur les financements à court terme. Or, les fonds monétaires (MMF) pourraient retrouver de la liquidité et du rendement sur les bons du Trésor à court terme (T-Bills) qu’ils avaient en partie délaissés depuis deux ans, notamment au bénéfice de la facilité de mise en pension inversée (RRP O/N) qui ramène plus de 2.200 milliards de dépôts monétaires auprès de la Fed chaque nuit.

«Du fait des réallocations entre mise en pension inversée et T-Bills, les 1.000 milliards sont à peu près le montant d’émissions nettes qui n’auraient pas trop d’effet de hausse des taux, d’autant qu’elles porteraient à 90% ou plus sur des T-Bills, note Antoine Bouvet, stratégiste taux chez ING. On peut imaginer que les taux courts seraient un peu renchéris, de même que le coût des financements sur le marché du repo interbancaire : la liquidité bancaire diminuerait un peu, dans un contexte plus général de resserrement des conditions de crédit aux entreprises et aux ménages, et de resserrement fiscal…». Dans une économie qui se dirige doucement vers une récession, les analystes de Bank of America (BofA) ont, pour leur part, estimé que les émissions du Trésor pourraient avoir le même effet collatéral qu’une hausse d’un quart de point (25 pb) des taux par la Fed.

De quoi inquiéter les marchés obligataires, et fragiliser également un système bancaire sous tension depuis la faillite de Silicon Valley Bank – la facilité Bank Term Funding Program (BTFP) alors mise en place fait encore l’objet de 94 milliards de financements d’urgence. De quoi expliquer aussi que la probabilité d’une hausse de 25 pb des taux Fed funds lors de la prochaine réunion du comité monétaire de la Fed, le 14 juin, ait chuté en semaine de plus 65% à moins de 22%. Si les rendements des T-Bills à 1 mois ont aussi chuté de 5,85% à 5,25% le 30 mai avec l’accord, ils n’ont quasiment plus bougé depuis, avec l’inquiétude des investisseurs sur les suites possibles.

Danger autour des réserves bancaires

«Un danger réside dans le niveau relatif des réserves des banques commerciales : on a déjà vécu des épisodes similaires de réouverture des émissions, comme début 2022, mais il ne faut pas que le compte du Trésor vienne alors trop ponctionner la part des réserves bancaires à la Fed au fur et à mesure qu’il augmente», poursuit Bastien Drut, rappelant l’incident de septembre 2019 sur les marchés monétaires. A l’époque, les réserves bancaires avaient chuté à 1.500 milliards et 10% du total du bilan des banques. Elles se sont reconstituées depuis : en janvier 2022, elles étaient de 4.000 milliards et 19% du total du bilan, et à fin mai 2023, à 3.200 milliards et 16% du total du bilan… «Ce sont les 500 à 600 milliards du TGA qui réduiront les réserves bancaires : le reste des 1.000 milliards d’émissions sera réinjecté via les agents économiques touchant les prestations et viendra donc réalimenter les réserves», ajoute Antoine Bouvet, reconnaissant un petit risque. Surtout en cas d’émissions accrues de bons du Trésor plus longs (T-Bonds et T-Notes) qui mobilisent plus de bilan des contreparties habituelles du Trésor américain («primary dealers»), avec des contraintes réglementaires qui ne sont plus allégées, contrairement à 2020-2021.

Pour le Trésor américain, la situation idéale serait donc de voir la conjonction d’une hausse des taux courts liée aux émissions massives et d’une baisse du risque de défaut américain relancer l’intérêt des fonds monétaires MMF pour les T-Bills au détriment de la facilité de dépôt RRP O/N (rémunérée 5,05% ou 20 pb au-dessous du haut de la fourchette des taux Fed funds) sans réduire les réserves bancaires.

