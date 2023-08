La masse monétaire se dégrade encore en zone euro

La croissance des prêts bancaires aux entreprises et aux ménages de la zone euro a de nouveau ralenti en juillet, renforçant l’idée que les taux d’intérêt élevés freinent la création de crédit et la croissance économique.

Selon les données de la Banque Centrale Européenne (BCE), le crédit aux entreprises a augmenté de 2,2% en glissement annuel en juillet, après 3% en juin, tandis que le crédit aux ménages a ralenti à +1,3% en juillet, après +1,7% en juin. En flux mensuels nets, les montants diminuent pour les ménages (-6 milliards d’euros) mais remontent un peu pour les entreprises non financières (+7 milliards). Le taux de croissance annuel du crédit au secteur privé a ainsi diminué pour s’établir à 1,3% en juillet, après 1,5% en juin, et celui auprès des administrations publiques s’est établi à -2,9% en juillet, après -2,5 % en juin.

Contraction

La masse monétaire M3 - mesure la plus large des liquidités en circulation avec les fonds et certificats négociables inférieurs à 2 ans – s’est contractée de -0,4% en juillet (après +0,6% en juin), pour la première fois depuis début 2010.

Le taux de croissance annuel de l’agrégat monétaire plus étroit M1 (monnaie fiduciaire + dépôts à vue), s’est encore dégradé à -9,2% en juillet, après -8,0% en juin et -7,0% en mai. Et le taux de croissance annuel de l’agrégat intermédiaire M2 - que certains considèrent plus intéressant pour l’inflation car il inclut aussi les fonds et dépôts à moins de 3 mois même si ceux-ci sont donc encore en légère croissance -, est en contraction pour le troisième mois consécutif, à -1,4% en juillet après -0,5% en juin et -0,1% en mai. Comme en juillet, cette situation n’était jamais arrivée en plus de quarante ans, même en 2008-2009 en zone euro (voir graphique) comme aux Etats-Unis, où la contraction de M2 atteint désormais -3,7% (après -3,6% en juin, et huit mois négatifs).

Débats à venir à la BCE

La BCE précise que les dépôts placés par les ménages dans M3 ont encore ralenti en juillet, à +0,7% après +1,1% en juin, et que les dépôts placés par les sociétés financières non monétaires se sont contractés, de -0,6% en juillet après -0,8% en juin, et encore plus fortement hors assurances et fonds de pension : -15,4% en juillet après -14,2% en juin.

La plupart des économistes sont désormais convaincus que le resserrement monétaire finira par contrecarrer l’inflation dans les prochains mois, et ce, des deux côtés de l’Atlantique. «Le chiffre d’aujourd’hui est une nouvelle surprise négative et renforce encore nos attentes selon lesquelles la BCE – qui affirme suivre une approche dépendante des données – ne procédera pas à de nouvelles hausses lors de la réunion du 14 septembre, écrit Tomas Dvorak chez Oxford Economics. Les données sur les prêts sont également de mauvais augure pour l’activité économique au deuxième semestre.»

Lors de la conférence de Jackson Hole, la présidente Christine Lagarde est restée volontairement évasive sur la perspective d’une nouvelle hausse de taux. La publication ce jeudi des données préliminaires pour août sur l’inflation en zone euro – encore attendue à 5,1% et 5,3% pour l’indice sous-jacent – sera une donnée clé de la décision pour les (nombreux) gouverneurs restrictifs. Mais certains commencent à se demander si un resserrement supplémentaire est nécessaire au vu des indices PMI publiés en contraction le 23 août.

