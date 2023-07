La BCE explore les différentes pistes pour réduire son bilan

La Banque centrale européenne (BCE) envisage, «dans six à neuf mois», d’élaborer une nouvelle politique de bilan et de déterminer alors de combien elle devrait encore le réduire, a indiqué sa présidente, Christine Lagarde, le 28 juin lors du Forum de Sintra. Sans tenir compte, semble-t-il, des préoccupations liées aux contraintes réglementaires et de liquidité des banques. «Une accélération de la réduction du bilan (quantitative tightening, QT) pourrait être un élément de négociation des membres les plus ‘faucons’ du Conseil des gouverneurs s’il est envisagé d’arrêter les hausses des taux directeurs en septembre, ou une fois ceux-ci arrivés au niveau terminal», notent Théophile Legrand et Eya Chammakhi, stratégistes taux chez Natixis, à partir d’une récente étude.

Maintien du spread BTP-Bund

Après des années d’achats d’actifs (quantitative easing, QE), les analystes craignaient, fin 2022, les effets de la réduction du bilan par non-réinvestissement sur les tombées du programme d’achats régulier (APP). Notamment sur les taux souverains de la zone euro au premier semestre 2023, vu les importants besoins de nouvelles émissions nettes des plus grands Etats (400 milliards d’euros hors QT, plus de 500 milliards avec QT). De quoi accroître l’écart avec le taux allemand à 10 ans (Bund) de 20 à 40 points de base (pb) pour le taux italien (BTP), de 10 à 15 pb avec le taux français (OAT).

Finalement, le QT a limité à 15 milliards par mois les réinvestissements au titre de l’APP entre le 1er mars et le 30 juin, puis les a annulés depuis le 1er juillet. Mais la bonne tenue relative de l’économie a permis d’inverser les prévisions sur l’Italie : autour de 210 pb fin décembre, le spread BTP-Bund est retombé à 170-190 pb au lieu de grimper, avec même un creux à 156 pb le 16 juin. «Les bonnes surprises, avec des émissions réussies auprès des particuliers, une relative stabilité politique et budgétaire après les craintes de l’été 2022, ainsi que la flexibilité offerte par le programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP) et le dispositif antifragmentation (TPI), ont eu des effets rassurants», estime Théophile Legrand. L’engagement des investisseurs domestiques a été très important, presque davantage qu’en 2022, avec des émissions auprès des particuliers en Italie, rappelle Aditya Chordia, stratégiste taux chez JPMorgan, qui évoque le même phénomène de soutien «résident» en Espagne.

«La banque centrale a été plus active grâce à la flexibilité du PEPP sur l’Italie que sur l’Allemagne et surtout la France en mars-mai, mais rien de comparable avec juin-juillet 2022, poursuit Théophile Legrand. D’après nos calculs, les déviations sur les clés en capital liées aux réinvestissements du PSPP sur l’Italie semblent minimes entre mars et juin, alors que nous attendons celles sur le PEPP pour juin.» Guillaume Martin, stratégiste taux chez Crédit Agricole CIB, estime que l’analyse en termes de transfert de duration au regard des émissions nettes prévaut sur les marchés : «L’essentiel de la réduction des titres du PSPP a été concentré sur les juridictions allemande et française – les Pays Bas ont une grosse tombée qui leur fera rejoindre ce club, nuance-t-il. Au contraire, les dettes italienne, portugaise et espagnole sont quasi neutres en termes de montants détenus pour le moment, ce qui explique la bonne tenue des spreads à 10 ans, mais aussi des distorsions de courbe plus récente entre les spreads 2 ans et 10 ans. Cela tient notamment aux stratégies pour ‘shorter’ le BTP sans risquer de se battre contre une éventuelle réaction de la BCE telle qu’en juillet 2022.»

Effet limité pour la suite ?

Pour accélérer son QT au-delà des 540 milliards liés à l’APP d’ici à fin 2024, la BCE aurait deux options : ne réinvestir que partiellement et non plus totalement les tombées liées au PEPP avant cette date ; ou lancer des ventes actives des obligations détenues au titre de l’APP/PSPP. Suivant un rythme de 10% de son encours par an comme la Banque d’Angleterre (BoE) dans ce deuxième cas, elle remettrait sur les marchés 320 milliards d’actifs, dont 250 milliards de dettes souveraines. De quoi doubler à peu près le QT actuel, autour de 25 milliards par mois pour ces dernières. «L’avantage serait de conserver la flexibilité liée aux réinvestissements du PEPP. Mais les ventes actives entraîneraient de lourdes pertes pour certaines banques centrales nationales de l’Eurosystème ayant acheté des obligations à des rendements très inférieurs», rappelle Théophile Legrand.

Avancer le QT sur le PEPP, comme évoqué par les gouverneurs «faucons», paraît plus probable. Mais cela diminuerait la flexibilité liée à ce programme, qui avait si bien été utilisée en juin-juillet 2022 sur les dettes italiennes. Dans son étude, l’équipe de Natixis a pris l’hypothèse d’une réduction de 10 milliards par mois du PEPP au premier semestre 2024, puis de 20 milliards au second semestre – de quoi diminuer l’encours d’environ 1.720 milliards à 1.000 d’ici à fin 2026. Avec un modèle s’appuyant sur l’élasticité des spreads aux achats, le volume des achats nets cumulés du PEPP et de l’APP, l’inflation et des indicateurs liés aux rendements boursiers et au niveau de stress, elle aboutit à l’estimation que les taux s’écarteraient d’environ 70 pb de plus – près de trois hausses de taux – que sans QT d’ici à fin 2026, que le spread BTP-Bund s’élargirait de 25 pb supplémentaires, et le spread OAT-Bund de 8 pb. «Nous sommes d’accord sur le fait qu’un QT accéléré pourrait avoir un effet limité sur les spreads. Mais, comme l’a expliqué à plusieurs reprises la membre du directoire Isabel Schnabel, l’élasticité théorique liée à un QE ‘actif’ n’est pas symétrique sur un QT ‘passif’, rappelle Guillaume Martin. Le premier enlève de la duration au marché, qui revend très rapidement ses titres à la banque centrale. Le second lui enlève de la liquidité, mais le transfert de duration est indirect, car celle-ci dépend des programmes et maturités d’émission de l’Etat concerné, qui peut aussi choisir de ne pas compenser ces financements à l’échéance.» Autrement dit : alors que les QE ont écrasé le risque de crédit, comme en juillet 2022 ou en mars 2023 sur l’Italie, le QT pourrait en remettre davantage même si c’est plus progressivement.

