La BCE augmente ses taux de 0,25 point

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi ses taux directeurs pour la dixième fois depuis juillet 2022, signalant ainsi que la lutte contre l’inflation reste sa priorité même si l'économie de la zone euro ralentit.

Le conseil des gouverneurs de la BCE a augmenté ses trois taux directeurs de 25 points de base, comme à chacune de ses réunions depuis mai. Le taux des opérations principales de refinancement est ainsi porté de 4,25% à 4,5%, et le taux de rémunération des dépôts est relevé à 4%, contre 3,75% précédemment. Le taux de la facilité de prêt marginal passe de 4,5% à 4,75%.

«L’inflation continue de ralentir mais devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période», a indiqué la BCE dans un communiqué pour justifier sa décision.

+4,5 points en 14 mois

Depuis juillet 2022, la BCE a augmenté ses taux de 450 points de base au total afin de contenir une inflation qui s’est stabilisée à 5,3% sur un an en août dans la zone euro. Si l’inflation a reflué par rapport au point haut de 10,6% atteint en octobre 2022, elle reste nettement supérieure à l’objectif de 2% de la BCE et la récente hausse des cours du pétrole laisse craindre une nouvelle accélération des prix dans les mois qui viennent.

L’inflation de base, qui exclut certains éléments volatils comme l’alimentation et l'énergie et est surveillée de près par la BCE, a reculé à 5,3% sur un an en août, après 5,5% en juillet.

«Le conseil des gouverneurs considère que les taux d’intérêt directeurs de la BCE ont atteint des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement au retour au plus tôt de l’inflation au niveau de l’objectif», a également indiqué la banque centrale, suggérant ainsi qu’elle ne procédera pas à une hausse supplémentaire des taux en octobre.

«Les futures décisions du conseil des gouverneurs feront en sorte que les taux d’intérêt directeurs de la BCE soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs, aussi longtemps que nécessaire», a précisé la BCE, en soulignant qu’elle conserverait une «approche s’appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée le degré et la durée de cette orientation restrictive».

Des investisseurs partagés

Les investisseurs étaient partagés sur la décision que prendrait la BCE ce jeudi. Certains estimaient que le ralentissement de l’activité économique en zone euro ces derniers mois pourrait dissuader l’institution basée à Francfort de poursuivre son cycle de resserrement monétaire. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, de même que d’autres membres du conseil des gouverneurs, avaient laissé planer le doute sur les intentions de la banque centrale en insistant à la fois sur les incertitudes économiques actuelles et le niveau toujours trop élevé de l’inflation.

Dans ce contexte, les investisseurs suivront attentivement les propos de Christine Lagarde, qui s’exprimera pendant une conférence de presse qui a débuté à 14h45. Entre l’inflation toujours élevée, le ralentissement économique, la hausse récente des cours du pétrole et la baisse de l’euro, la responsable se livrera à un difficile exercice de communication.