La BCE assume son ton restrictif

Christine Lagarde enfonce le clou. Si la déconnexion entre le discours des banques centrales et les anticipations des marchés était un problème l’automne dernier, le Forum de Sintra (Portugal) a été l’occasion pour la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) de confirmer le ton résolument «restrictif» de son Conseil.

Le 19 juin, la membre du directoire Isabel Schnabel avait conclu lors d’une présentation que le coût pour l’économie d’une action excessive contre l’inflation est plus faible - en termes relatifs - que le prix à payer avec «la persistance de l’inflation» en cas d’action trop timide. Mardi, Christine Lagarde a encore insisté sur le fait que «l’inflation dans la zone euro est trop élevée et est appelée à le rester trop longtemps». La présidente de l’institution s’est sentie obligée de réexpliquer le seul but de ramener au plus tôt l’inflation à l’objectif de 2%, «coûte que coûte» et le plus rapidement possible.

Choc en deux phases

Selon son discours, les chocs inflationnistes ont provoqué une hausse du niveau des prix de 11% depuis début 2022 et un transfert de plus de 200 milliards d’euros de la zone euro vers le reste du monde sous la forme d’une «taxe» sur les termes de l’échange. «Dans un tel environnement, la réaction naturelle de tout agent économique est de tenter de répercuter ces hausses des prix sur d’autres acteurs de l’économie.» Dans la zone euro, ce processus s’est déroulé en deux phases distinctes.

La première a été le fait des entreprises, qui ont réagi à la hausse brutale des coûts de leurs intrants en défendant leurs marges et en répercutant ces hausses sur les consommateurs. L’intensité de cette réaction a été «inhabituelle» : en lien avec les conditions de la sortie de pandémie (restriction, réouverture, expansion budgétaire, excès d’épargne), les consommateurs ont été davantage disposés à tolérer ces hausses des prix. «Aussi, les bénéfices par unité produite ont-ils contribué pour à peu près deux tiers à l’inflation intérieure en 2022 alors que, au cours des vingt dernières années, leur contribution moyenne comptait pour environ un tiers», a-t-elle reconnu, confirmant une étude du Fonds monétaire international (FMI) parue lundi. En conséquence, les chocs se sont répercutés sur l’inflation beaucoup plus rapidement et brutalement que par le passé. «Cette première phase commence toutefois à prendre fin.» Ce qui se reflète dans l’inflation globale et une stabilisation de certaines mesures de l’inflation sous-jacente. Au même moment, les premiers effets du resserrement monétaire commencent à se faire sentir dans les secteurs les plus sensibles aux variations des taux, comme industrie, la construction ou l’immobilier.

La deuxième phase du mécanisme de l’inflation commence, elle, à se renforcer, avec une demande de «rattrapage» sur les salaires. «Ce processus pousse à la hausse d’autres mesures de l’inflation sous-jacente intégrant davantage les tensions sur les prix intérieurs», en particulier dans les services. Les négociations salariales étant pluriannuelles et vouées à l’inertie dans de nombreux pays européens, ce mouvement s’étalera sur plusieurs années. «Dans nos dernières projections, nous anticipons une nouvelle hausse des salaires de 14% d’ici à fin 2025, ce qui les ramènerait à leur niveau d’avant la pandémie en termes réels (…). L’effet de la hausse des salaires sur l’inflation a récemment été amplifié par une croissance de la productivité plus modeste qu’anticipé auparavant, impliquant des coûts unitaires de main d’œuvre plus élevés», a déclaré Christine Lagarde. De quoi expliquer la révision à la hausse des dernières projections de la BCE concernant l’inflation sous-jacente - avec des anticipations de salaires inchangées. Sans qu’on soit sûr pour autant que toutes ces projections prennent suffisamment en compte le ralentissement de la demande.

Peur d’une spirale prix-salaires

Pour la BCE, la croissance de l’emploi se concentre sur des secteurs où la hausse de la productivité est structurellement faible. Or la bonne tenue de l’emploi par rapport à la croissance implique des incitations durables à maintenir ses effectifs dans un contexte de pénuries de main-d’œuvre. Donc plusieurs années d’augmentation des salaires nominaux.

«Nous devons veiller à ce que les anticipations d’inflation restent ancrées durant le processus de rattrapage salarial. Si, à l’heure actuelle, nous n’anticipons pas de spirale salaires-prix ni de désancrage des anticipations, plus l’inflation restera longtemps supérieure à l’objectif, plus ces risques deviendront importants. Cela signifie que nous devons ramener au plus tôt l’inflation au niveau de notre objectif de 2% à moyen terme, a-t-elle mis en garde. Deuxièmement, pour que cet objectif soit atteint, nous devons faire en sorte que les entreprises absorbent la hausse des coûts de main d’œuvre dans leurs marges (…). Mais une telle évolution nécessite que notre politique modère la demande» afin de parvenir à figer les prix.

C’est pourquoi «notre tâche n’est pas encore terminée. Sauf changement notable par rapport aux perspectives, nous poursuivrons le relèvement des taux en juillet», a ainsi conclu Christine Lagarde. Dans les débats suivants cette introduction, les économistes n’ont pourtant pas manqué de remettre en doute le niveau actuel de la demande en zone euro, ainsi que le faible pouvoir prédictif des anticipations d’inflation si souvent mises en avant.

«Les messages ‘hawkish’ ne sont crédibles que si l’économie tient le coup», a commenté l’équipe taux d’ING. Après la conférence de Sintra, les banquiers centraux auront les yeux fixés sur deux points contrôles importants : premièrement, une dégradation des perspectives économiques, illustrée par le plongeon de l’indice Ifo allemand publié lundi, qui limiterait la crédibilité de ce ton agressif alors que les marchés craignent une récession ; deuxièmement, l’incertitude sur le fait que, prise isolément, une banque centrale plus belliciste se traduise par des conditions financières sensiblement plus strictes», ajoutent les stratégistes en référence aux taux longs inchangés (voire en baisse en termes réels). Le message «hawkish» semble tout de même être passé mardi sur l’euro, qui a rallié de 1,090 à 1,096 dollar.

A lire aussi:

A lire aussi:

A lire aussi: