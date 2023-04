A la Fed, le spectre de la courbe de Phillips rôde toujours

Le gouverneur et membre du Conseil de la Fed, Christopher Waller, a insisté, le 31 mars lors d’une conférence organisée par la Fed de San Francisco, sur le fait que la fameuse courbe de Phillips est devenue particulièrement instable. «Il ne s’agit pas d’une analyse académique approfondie, mais plutôt de présenter quelques réflexions à débattre», a-t-il lancé face aux économistes qui travaillent sur ces sujets. Ses remarques sur la faible convexité de la courbe de Beveridge reliant chômage et postes vacants avaient suscité les vives réactions des économistes du Peterson Institute (Olivier Blanchard, Larry Summers, Alex Domash) l’été dernier. Ces derniers estimaient qu’il était peu probable que les postes vacants sur le marché du travail se normalisent («soft landing») grâce au resserrement monétaire sans une augmentation importante du chômage («hard landing»). Un scénario qui semblait pourtant bien possible encore en février, avant la crise bancaire nord-américaine.

La courbe de Phillips, qui montre la relation entre inflation et chômage, a été un fondement de la politique monétaire pendant des décennies : en théorie, une plus forte demande crée de l’emploi, et donc une relation négative entre inflation des prix et taux de chômage.

«Une autre histoire, basée sur le modèle néo-keynésien, est que les entreprises en concurrence monopolistique fixent les prix pendant un certain temps.» Elles peuvent alors avoir des prix plus «rigides» face aux coûts, et choisir de réinitialiser leurs prix seulement quand les avantages l’emportent sur les coûts, et probablement pas toutes en même temps parce qu’elles ne sont pas toutes identiques. Lorsque la demande globale augmente, les entreprises à «prix fixes» acceptent de fournir les biens à leurs dépens quand d’autres ajustent leurs prix. Les secondes sont les seules à jouer sur l’inflation ; les premières les seules à jouer sur l’emploi – faute de régulation de la demande par les prix – et donc sur la baisse du chômage. La relation entre inflation et chômage reste négative, «mais la pente de cette relation dépend de la fraction des entreprises qui ajustent leurs prix en réponse au choc de demande globale. Autrement dit, de la fréquence des variations de prix.»

Ainsi la pente a été presque plate et horizontale sur la période de faible inflation 2000-2019, plus marquée et prolongée en 2021 avec un comportement plus homogène des entreprises, et encore plus verticale mais courte en 2022 du fait de la stabilisation des deux indicateurs.

Une question d’horizon de temps

«Dans ces deux histoires, les anticipations d’inflation future jouent un rôle essentiel dans la façon dont le chômage réagit aux variations du taux d’inflation, poursuit-il. Dans l’histoire du salaire nominal rigide, les travailleurs chercheront à maintenir leur salaire réel en fixant leurs revendications salariales en fonction de ce qu’ils pensent que l’inflation future sera. Dans le nouveau modèle keynésien, les entreprises fixent leurs prix de production en fonction de ce qu’elles pensent que l’inflation globale des prix sera à l’avenir, ainsi que de la fréquence et du rythme auxquels elles s’attendent à modifier les prix.» En tous cas dans une analyse sur le court terme.

A long terme, les rigidités disparaissent et les anticipations d’inflation convergent vers l’inflation tendancielle, rapprochant la courbe de Phillips d’une ligne verticale. Ou d’une forme de goutte sur les cinquante dernières années, à cause d’anticipations d’inflation instables selon certains qui ont blâmé la crédibilité de la banque centrale. «Si les promesses de la banque centrale de maintenir l’inflation à un bas niveau n’étaient pas crédibles, les anticipations d’inflation des agents privés seraient différentes de ce que la banque centrale a promis, ce qui entraînerait un déplacement de la courbe de Phillips», relativise le gouverneur, évoquant à titre personnel une «anomalie statistique» sur laquelle la banque centrale ne devrait pas fonder sa politique.

Pour lui, la banque centrale est crédible parce qu’elle prend des mesures sur l’inflation indépendamment de ce qu’elles impliquent sur le taux de chômage, ce qui tend à aplatir la courbe de Phillips comme en 2000-2019, au contraire de 2021 quand la reprise - très soudaine au regard des dernières crises - de la demande (et de l’emploi) malgré la persistance d’un choc d’offre (et de prix) a pu décrédibiliser la Fed.

A lire aussi:

Plate ou convexe

Certains analystes, plus accommodants (dovish) ont fait valoir, sur la base d’une courbe de Phillips plate depuis les dernières décennies, que le chômage devrait augmenter de façon spectaculaire pour ramener l’inflation à 2%. D’autres, se fondant sur une courbe de Beveridge plus convexe, assurent que l’inflation pourrait être réduite sans une augmentation significative du chômage.

L’histoire récente d’une courbe de Phillips apparue plus pentue en 2021, et même plus haute et beaucoup plus verticale en 2022, semble donner raison à ces derniers, plus restrictifs (hawkish). A cause d’un désancrage des anticipations d’inflation selon le modèle économique historique, «ce qui serait extrêmement problématique pour les banquiers centraux car cela pourrait nécessiter des actions spectaculaires pour les abaisser», explique Chris Waller, tout en relativisant les données sur les anticipations. Ou à cause d’une augmentation soudaine de la fréquence des changements de prix dans le modèle néo-keynésien.

«Une augmentation de la fréquence des variations de prix (mesurée en rythme mensuel dans une étude des chercheurs Montag et Villar Vallenas en 2023, ndlr) pentifie la courbe de Phillips à court terme, même si les anticipations d’inflation sont bien ancrées à 2% à long terme (…). Une histoire plus encourageante pour les banquiers centraux, car une courbe de Phillips raide signifie que l’inflation peut être réduite rapidement avec relativement peu de douleur en termes de chômage plus élevé», conclut-il. Un deuxième scénario qui a sa préférence.