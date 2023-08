A Jackson Hole, les banquiers centraux ont évité les sujets qui fâchent

Alors que les économies américaine et européenne approchent de ce moment-clé où leurs banquiers centraux vont devoir gérer au mieux les suites du choc inflationniste, la Fed de Kansas City qui organisait le symposium de Jackson Hole du 24 au 26 août a fait diversion. Au lieu d’analyses spécifiques sur l’évolution des prix ou les perspectives à court terme, les débats ont tourné autour des «changements structurels» pour l’économie (Structural Shifts in the Global Economy). Une manière de ne pas aborder les sujets qui fâchent face aux divergences croissantes. Résultat : «des recherches pour confirmer des tendances déjà évoquées, mais rien de révolutionnaire», commente Gilles Moëc, chef économiste d’Axa IM.

Démondialisation ?

L’incertitude reste grande sur les facteurs qui pourraient placer l’inflation dans un régime structurellement différent des vingt dernières années : démographie, relocalisations, transition énergétique, transition digitale, soutien budgétaire.

Revenant sur la «grande réallocation» des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’économiste Laura Alfaro (Harvard Business School, CEPR, NBER) a présenté une récente étude sur l’évolution des relations entre Etats-Unis et Chine post-Trump et post-covid. De quoi confirmer l’idée d’une «slowbalization» (Goldman Sachs) plutôt que d’une «démondialisation», avec un commerce global resté stable autour de 60% du PIB mondial. «Chiffres à l’appui, elle constate que l’approvisionnement direct des Etats-Unis en Chine a diminué (de 21,6% à 16,5% entre 2017 et 2022, ndlr), poursuit Gilles Moëc. La production en Chine est en train d’être substituée par celle de pays à bas salaires, principalement le Vietnam pour les produits à faible valeur ajoutée, ou de pays voisins/amis comme le Mexique, qui gagne en part des importations. Mais elle met en garde sur les résultats : ces réallocations impliquent un coût plus élevé sur cinq ans (de +10% en provenance du Vietnam ; de +3% en provenance du Mexique, ndlr), et elle montre que la Chine semble gagner des parts en tant que fournisseur de ces nouveaux pays producteurs.»

«Il n’est pas évident que ces mesures réduiront la dépendance des Etats-Unis à l’égard des chaînes d’approvisionnement liées à la Chine», conclut même Laura Alfaro. En évoquant les coûts inflationnistes via la pression accrue sur les salaires et les investissements aux Etats-Unis, elle suggère même que ce mouvement de «fragmentation mondiale» tant redouté par le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), pourrait vite s’arrêter.

Transitions ?

Les transitions énergétiques et digitales seraient théoriquement inflationnistes et déflationnistes, respectivement. Mais une autre étude présentée par Yueran Ma (Boot School of Business, University of Chicago) démontre que la hausse des taux, en augmentant le coût du capital et en freinant les investissements, a des effets négatifs sur les technologies innovantes non seulement à court terme, mais aussi à long terme.

Dans les trois ans après un choc de taux de 1%, les dépenses en R&D diminuent jusqu’à 3%, les brevets dans des technologies importantes et l’indice global d’innovation basé sur les brevets jusqu’à 9%, et les investissements en capital-risque (VC) jusqu’à 25% ! «Cette conclusion sur les ‘effets persistants’ (hystérésis) est nouvelle, et d’autant plus pertinente que l’innovation est davantage le fait des start-up et des VC, et moins des grandes entreprises comme par le passé», remarque Gilles Moëc.

«Sur la base d’estimations précédentes de la sensibilité de la production aux activités d’innovation, ces ampleurs impliquent que la production pourrait être inférieure de 1% après cinq ans supplémentaires», conclut Yueran Ma à propos de politiques monétaires modifiant la demande globale et les conditions financières, mais donc aussi de façon inquiétante les capacités de production de l’économie à long terme.

Dislocation budgétaire ?

Enfin, le professeur Barry Eichengreen (University of California-Berkeley) a présenté un papier plus politique sur la quasi-impossibilité de diminuer les dettes publiques pourtant records (Living with High Public Debt).

Après avoir rappelé que les pays concernés n’arrivent pas à rembourser leur dette dans les périodes fastes, «il évoque des conditions économiques (‘le ralentissement de la croissance mondiale’), financières et politiques, qui ne devraient pas les réduire plus à l’avenir, s’inquiète Gilles Moëc. Et ce n’est pas trop un problème pour les pays développés (85% de dette/PIB en moyenne, ndlr), dont les obligations restent assez demandées par les marchés, ce qui contient la hausse des taux réels. Ça l’est davantage pour les pays émergents (60% de dette/PIB en moyenne, ndlr), présentant par nature un profil plus risqué. Eichengreen évoque pour ceux-là de futures restructurations.»

Intervenue pour évoquer des perspectives à plus court terme, l’économiste Christina Romer (University of Californie-Berkeley) s’est montrée moins inquiète que par le passé sur les conséquences de la hausse des taux. Mais elle a rappelé qu’«un niveau de dette élevé finit généralement par limiter la réponse budgétaire» des Etats en période de crise.

A lire aussi:

A lire aussi: