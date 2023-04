«Nous sommes dans une période de ralentissement des bonus bancaires»

Denis Marcadet, fondateur de Vendôme Associés, et Corinne Orémus, sa directrice générale, constatent les effets sur les bonus et les recrutements des difficultés éprouvées par les banques d’investissement à partir du second semestre 2022.









Deux semestres, deux ambiances. Après un début d’année en fanfare pour les banques d’investissement, l’ajustement a été brutal au second semestre. Mais en moyenne, «l’activité est restée assez forte en 2022», constate Corinne Orémus, directrice générale du cabinet Vendôme Associés. Sur la finance de marché, par exemple, «nous avons constaté en 2022 un ralentissement, certes, mais pas à la hauteur de ce que beaucoup craignaient», déclare Denis Marcadet, le fondateur de ce cabinet de recrutement spécialisé dans la finance. L’année 2022 a cependant été marqué par un ralentissement profond de certaines activités, comme les fusions et acquisitions de grandes capitalisations. Sur ce secteur très particulier, «il n’y a plus de recrutements de seniors», constate Denis Marcadet. Ce n’est cependant pas le cas sur le segment des petites et moyennes capitalisations qui, «contrairement aux années précédentes, remporte la mise». Paris, place de trading Paris, qui était une place de vente, redevient une place de trading. Un acteur comme Bank of America est par exemple passé de 100 à 600 personnes. «Le secteur de la finance de marché qui était concentré auprès des banques françaises est devenu extrêmement concurrentiel», observe le fondateur de Vendôme Associés. Ainsi, les équipes de trading, de structuration et de vente sont toujours très recherchées. Mais même si certains profils restent très recherchés, les candidats ont beaucoup moins le choix entre plusieurs offres. «Ce type de situation est en train de se raréfier», conclut Corine Orémus. Il n’y a donc pas péril en la demeure dans le secteur financier, mais les prochains mois seront certainement plus difficiles que ces dernières années.



