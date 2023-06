Sandra Colinet (Ircantec) : «Nous allons lancer notre premier appel d’offres sur les infrastructures vertes»

L’Ircantec, la régime de retraite complémentaire pour les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (14 milliards d’euros de réserves) doit lancer d’ici à la fin de l’année son premier appel d’offres dans les infrastructures dédiées aux énergies renouvelables et à la transition énergétique et environnementale.

Sandra Bernard Colinet est conseillère ISR du président de l’Ircantec. Elle s’exprimait à l’occasion de la «Rencontre d’actualité Transition Energétique de L’AGEFI», le 6 juin.