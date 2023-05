La stratégie climat de TotalEnergies continue à diviser ses actionnaires

Balle au centre. Si tous les acteurs s’accordent sur la nécessité de la transition énergétique, ils divergent sur les moyens d’y parvenir. L’assemblée générale de TotalEnergies de vendredi 26 mai en a encore donné un exemple flagrant. Le « say-on-climate » , la résolution présentant les progrès du groupe en matière de transition énergétique a été largement approuvée à 88,8%. Mais la résolution dissidente déposée par Follow This, coalisant 17 investisseurs institutionnels dont Degroof Petercam AM, Edmond de Rothschild AM, La Banque Postale AM et OFI Invest AM, sur les objectifs d’émissions indirectes de scope 3, a été soutenue à 30,4%.

Un «record» et le vote «le plus élevé» dans une ‘supermajor’ européenne s’est félicité Follow This dans un communiqué, parlant de «rébellion croissante des actionnaires». Un vote bien supérieur à celui obtenu pour des résolutions similaires aux assemblées générales de Shell (20,19%) et de BP (16,75%), ajoute Reclaim Finance L’ONG appelle les investisseurs à suspendre tout nouvel investissement tant que la major continue de développer de nouveaux projets fossiles. Cette résolution a notamment été soutenue par CNP Assurances, non membre de la coalition.

Crainte d’une stratégie de décroissance

Pour Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, la résolution de Follow This «n’apporte pas de solutions crédibles». «Baisser son scope 3, sans que nos clients n’aient d’objectifs de scope 1, est inefficace pour faire baisser les émissions mondiales», ajoute-t-il, reprochant une résolution qui «revient à diviser par deux notre production d’hydrocarbures». Le patron du groupe pétrolier considère cette résolution «contraire à l’intérêt des actionnaires, car elle conduit à une stratégie de décroissance, implique la cession d’actifs, et constitue donc un frein à la poursuite de notre politique de transition». Un discours entendu par des investisseurs. Notamment Carmignac. Le gérant d’actifs a voté contre la résolution de Follow This, qui «n’est pas la solution miracle que beaucoup espèrent ». La société de gestion craint des conséquences négatives imprévues, comme la vente d’actifs, avec notamment une augmentation de la dépendance vis-à-vis des États présentant un risque géopolitique.

En outre, Patrick Pouyanné s’est étonné du soutien d’ISS à la résolution de Follow This, alors qu’il ne la recommande pas chez les autres majors (Shell BP, Chevron et Exxon). Pourtant, il estime que TotalEnergies est le plus engagé des majors.

Des investisseurs jugent lacunaire le plan climat

Quoi qu’il en soit, le conseil d’administration a assuré qu’il poursuivra son dialogue avec tous les actionnaires concernant la stratégie climat de la société. Lors de l’assemblée générale, Patrick Pouyanné a rappelé que TotalEnergies est la compagnie la plus rentable des cinq majors. Cette performance n’est pas le fruit du hasard, mais celui de la transformation de notre modèle d’affaires depuis 2020, se félicite-t-il. Dans le pétrole, la stratégie du groupe est de répondre à la demande importante. «Elle ne devrait baisser qu’à partir du tournant de 2030, poursuit le PDG de TotalEnergies. Si nous arrêtons de produire maintenant, nous ne pourrons pas répondre à la demande, d’autres le feront à notre place».

La croissance dans le gaz, notamment dans le GNL en raison de son rôle dans la transition énergétique, permet d’assurer la fiabilité de la fourniture d’électricité face à l’intermittence du renouvelable. En outre, l’énergéticien français se targue d’être la major qui a le plus investi dans le renouvelable et les molécules bas carbone, avec 4 milliards de dollars en 2022 et 5 milliards en 2023.

Néanmoins, son « say-on-climate » ne convainc pas tous ses actionnaires. Carmignac a voté contre, estimant notamment que le plan de transition énergétique présente «des lacunes fondamentales et n’apporte pas encore le niveau d’information nécessaire pour évaluer pleinement la stratégie et les résultats ». CNP Assurances s’est aussi opposé au «say-on-climate» considérant que les objectifs de TotalEnergies ne sont aujourd’hui pas alignés avec une trajectoire 1,5°C. Il lui reproche notamment d’avoir notamment d’avoir un objectif de réduction de 2,5% entre 2015 et 2030 des émissions scope 3 est insuffisant ; et de continuer à développer de nouveaux projets d’exploration ou de production de pétrole ou de gaz fossile.