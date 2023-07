Au secours, tout va bien ! Voilà en pied de nez au regard de ce que vient de vivre notre pays ce que la finance envoie comme message ces derniers temps. Ce n’est pas que la situation n’en est que meilleure à son niveau mais le paradoxe peut étonner. Retenons surtout que de déconnexion entre l’économie réelle et la finance il n’y a pas vraiment. Dans les faits, les excellents résultats des entreprises, la bonne résistance de l’immobilier dans un environnement de hausse des taux et, d’une façon générale, la robustesse des économies, notamment outre-Atlantique, n’ont eu besoin que d’une étincelle. Ce sont les chiffres de l’emploi aux Etats-Unis qui s’en sont chargés. Excellents, ils ont fait plonger les Bourses la semaine dernière. Parce que le propre des marchés est d’anticiper, trop de bonnes nouvelles se sont présentées comme autant de menaces de nouveaux tours de vis des banques centrales qui n’ont, à vrai dire, sur les taux courts qu’un choix binaire pour répondre à une situation économique donnée.

On en est donc là avec la certitude qu’en Europe, on se prépare à une nouvelle hausse des taux cet été. Voilà qui réjouira les investisseurs qui pensent sans risque et pas à cinq ans, ou trois ans, ni même un an, mais à six mois pour engranger du 3,5 % en euros ou 5,5 % en dollars via un compte à terme. Tout en se gardant de comparer ce qui ne peut l’être, il n’en reste pas moins à rappeler que 100 euros placés le 31 juillet 2003 sont devenus au 30 juin dernier en pouvoir d’achat – c’est-à-dire en déduisant du placement l’inflation sur la période – 47,82 euros s’ils sont restés sous le matelas, 74,96 euros s’ils ont été placés à 3 mois – opération renouvelée à chaque échéance – et enfin… 283,16 euros s’ils ont été placés en actions de la zone euro. Et ce tandis que les marchés ont traversé tous les scénarios possibles.

Alors avant de sombrer dans la torpeur de l’été, voilà un intéressant devoir de vacances. Sans souffrir d’amnésie, sachant que les marchés peuvent trouver quelque réconfort en anticipant avec un biais positif assumé cette fois ce que l’on peut attendre de nouvelles capacités technologiques majeures, telles que l’intelligence artificielle, faut-il voir une véritable opportunité d’une remontée des taux alors que l’on perçoit à peine le potentiel d’un fantastique support pour soutenir les économies ? Rendez-vous en septembre pour revenir sur le sujet. Mais d’ici là, sans précipitation, toute l’équipe de L’Actifs souhaite à ses lecteurs d’excellents congés d’été.