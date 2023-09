Thierry Sevoumians devient senior advisor auprès du groupe Crystal

Thierry Sevoumians se rapproche de la direction générale de Crystal et devient senior advisor. Sa mission consistera à accompagner la stratégie et le positionnement du groupe dans l’immobilier pour ses marques commerciales Laplace et Zenith IS. Il participera aussi à la sélection et aux relations avec les sociétés de gestion, rencontrera les grands clients de Laplace pour leurs problématiques immobilières. Il participera également au développement de nouveaux produits immobiliers dédiés.

Thierry Sevoumians travaillera ainsi auprès de Bruno Narchal, président fondateur de Crystal, tout en demeurant conseiller du président de La Française Finance Services avec des missions d’accompagnement.

Après plusieurs expériences dans le milieu bancaire, Thierry Sevoumians a rejoint en 1989 le groupe UFG, devenu groupe La Française, spécialisé dans la gestion et la distribution de produits immobiliers et valeurs mobilières. En tant que directeur de la distribution France puis directeur général de La Française AM Finance Services, il contribue au positionnement du groupe parmi les premiers acteurs auprès de la clientèle distribution (conseillers en gestion de patrimoine, banques, réseaux financiers, compagnies d’assurance, …) et de la clientèle institutionnelle.