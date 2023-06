Nouvelle nomination au collège de l’Autorité de la concurrence

Par un décret du président de la République en date du 25 mai 2023, Camille Chaserant a été nommée membre du collège de l’Autorité de la concurrence en qualité de personnalité qualifiée, au titre des missions spécifiques relatives à la liberté d’installation des notaires et des commissaires de justice. Titulaire d’un doctorat en sciences économiques (Paris Nanterre) et d’une habilitation à diriger des recherches, Camille Chaserant est maître de conférences hors classe depuis 2020. Elle est responsable du Master 2Cadres de la Mutualité, des assurances et de la prévoyance (CaMAP) à l’Université Paris I, et préside la Chaire universitaire ESoPS (Economie sociale, protection et société)au sein de la Fondation Panthéon Sorbonne.