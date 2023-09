Neuflize Vie nomme son nouveau directeur général délégué

Neuflize Vie a annoncé l’arrivée d’Olivier Chevalier en qualité de directeur général délégué. Il couvrira plus particulièrement la direction des Risques, la direction Technique, la direction des Opérations, la direction Juridique et la direction Conformité.

Diplômé de l’Institut des Actuaires Français et de la Société Française des Analystes Financiers, Olivier Chevalier a exercé dans le secteur de l’intermédiation financière, notamment chez Aurel BGC, Louis Capital Markets, Viel & Compagnie, avant de rejoindre Neuflize Vie en 2015 pour renforcer la direction Conformité. Il était depuis 2019 directeur Juridique et Conformité et responsable de la Fonction Clé Conformité.