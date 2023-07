L’UFF nomme son directeur du développement

L’Union Financière de France (UFF) a nommé Louis de Varax en qualité de directeur du développement de la banque conseil en gestion de patrimoine à compter du 4 juillet dernier. Membre du comité exécutif, il est placé sous la responsabilité directe Fred Vianas, directeur général de l’UFF.

Louis de Varax va piloter les directions des offres financières et immobilières, ainsi que le département des études patrimoniales. Il aura également pour mission de piloter l’offre marketing et projets.

Depuis 2021, il était directeur de l’Offre Épargne et membre du comité de direction de Société Générale Assurances qu’il a rejoint en 2014 en qualité de Chef de produits senior avant d’être nommé en 2017 Responsable Marketing Épargne, en charge de l’offre d’épargne individuelle pour les réseaux Retail et Banque Privée de Société Générale et de Crédit du Nord.