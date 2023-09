Les family office gagnent du terrain en région

L’Association Française du Family Office (Affo) continue son développement régional et s’implante dans la région Grand Est et la Franche-Comté. Muriel Royet, Secrétaire général family officer (SFO) à Morvillars dans le territoire de Belfort en prendra la tête. Avec ce nouveau déploiement, l’Affo est désormais présente dans quatre régions françaises et vise l’ouverture de deux antennes supplémentaires d’ici fin 2024.

L’initiative devrait permettre de faire découvrir aux familles basées en région le métier de Familly office et son importante pour l’organisation et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. De cette manière, l’association veut renforcer l’accompagnement des professionnels sur place afin de leur permettre de «s’organiser et de se regrouper dans un véritable lieu d’échange, d’expertise et de rencontre avec l’ensemble des experts qui travaillent pour les familles». L’association veut également mettre à disposition un cadre ainsi que des services et outils comme les livres blancs et de contenus pédagogiques et techniques, les conférences mensuelles sur différentes thématiques.

L’Est de la France représente un endroit stratégique pour les professionnels du conseil, estime l’Affo. La région présente notamment un potentiel non négligeable en ce qui concerne les solutions industrielles futures.