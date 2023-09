La Financière d’Orion met la main sur cinq cabinets de CGP

L’été donne des couleurs à la Financière d’Orion. Le groupe a annoncé le jeudi 31 aout 2023 l’acquisition de cinq cabinets de conseillers en gestion de patrimoine rien que sur le mois de juillet. Ainsi, ACS Patrimoine, APCI Patrimoine, TM Patrimoine Invest en Guadeloupe, et le Cabinet Reytier & associés et FG Patrimoine sont désormais dans le giron du groupe. Deux de ces cinq cabinets ont été achetés via de la croissance externe pure et trois par l’intégration de partenaires existants, dans le prolongement de l’opération Cyclades annoncée en mars dernier.

En mettant la main sur cinq nouvelles structures, le groupe Orion voit son encours d’actifs gérés augmenter de 195 millions d’euros. «Nous sommes heureux d’intégrer ces cinq cabinets en région et en outre-mer. Maintenant, il nous faut consolider ces intégrations et poursuivre notre objectif de croissance à deux chiffres en termes de collecte, de chiffre d’affaires et de résultat», déclare Emmanuel Angelier, président du Groupe Orion.

Sur les 15 derniers mois, la Financière d’Orion a réalisé 25 acquisitions