La Carac modifie sa gouvernance

La Carac finalise son nouveau comité exécutif (Comex). La mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance a annoncé ce lundi 4 septembre 2023 les arrivées de Geoffroy de Saint Amand en charge des systèmes d’information et de la transformation stratégique et celle de Malek Bendafi à la direction du développement et des partenariats. Ces changements ont été impulsés par Michel Andignac, désigné récemment directeur général de la mutuelle.

Ces deux recrutements font suite à la création d’une direction tournée vers l’expérience adhérents, placée sous la direction de Sylvaine Emery, et la réorganisation du secrétariat général placé sous la responsabilité de Cédric Duchatelle, en charge notamment de la RSE et des travaux sur la mutuelle à mission.

A lire aussi:

Enfin, Christelle Sainato rejoindra prochainement le Comité exécutif en qualité de directrice de mission auprès du directeur général, a indiqué la mutuelle.