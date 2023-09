La Banque privée Edmond de Rothschild nomme un nouveau directeur des investissements

Ancien directeur général adjoint d’UBS la Maison de Gestion, Julien Vincenti a été nommé directeur des investissements de la banque privée Edmond de Rothchild. L’annonce a été faite ce lundi 25 septembre 2023 par la banque privée.

Julien Vicenti succède à Muriel Tailhades et aura pour mission, sous l’impulsion de Renzo Evangelista, Président du Directoire de Edmond de Rothschild en France, et de Lars Kalbreier, CIO Groupe, de développer et moderniser l’offre des différentes gammes de produits. Un accent particulier sera mis sur les fonds dédiés, précise la banque privée.

Julien Vincenti a débuté sa carrière au Crédit Agricole en 1998 puis a intégré la banque britannique Lloyds en 2001. Il a ensuite poursuivi sa carrière au sein de la branche française de la banque UBS en tant que responsable de la gestion discrétionnaire avant de devenir Directeur général adjoint d’UBS La Maison de gestion en 2019.