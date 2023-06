Didier Kling prend la présidence de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation

Didier Kling est élu président de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation (CEACC), une fonction qu’il a occupé de 2010 à 2013. Il succède à Bertrand Steib.

, Didier Kling est commissaire au compte. Expert près la Cour d’appel de Paris depuis 1983, agréé par la Cour de cassation depuis 1999, il est également président de la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers depuis 2004 et membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 2021.

La Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation rappelle qu’ elle a pour missions :

• La promotion du titre d’Expert.

, • La conservation et la transmission des traditions d’honneur, de dignité, d’indépendance et de probité des collaborateurs occasionnels de la justice.

, • La défense des intérêts moraux et matériels de ses membres dans le respect du caractère désintéressé qui s’attache à l’activité expertale,

, • L’établissement d’une documentation utile permettant l’étude de toute question se rattachant à l’expertise de justice ;

, • La formation de l’expert de justice ;

, • La mise à disposition des moyens nécessaires aux membres dans l’accomplissement de leurs missions. Et si possible, l’arbitrage amiable des éventuels litiges qui pourraient survenir à l’occasion d’expertises entre membres de la Compagnie ou entre un membre de la compagnie et un expert appartenant à une autre compagnie.