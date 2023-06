Denis Kessler est décédé ce 9 juin 2023 à l’âge de 71 ans. Il était président non exécutif de SCOR depuis le 30 juin 2021, annonce le groupe de réassurance.

Denis Kessler a notamment présidé le Centre d’étude et de recherche sur l’épargne, le patrimoine et les inégalités (CEREPI) à partir de 1982 jusqu’en 1990. En 1985, a été est nommé Président du Comité des usagers des services bancaires au sein du Conseil national du Crédit. Il demeure à ce poste jusqu’en 1990. En 1990, il devient Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA), fonction qu’il occupe jusqu’en 1997, puis à nouveau de 1998 à 2002.

Devenu Directeur général et membre du Comité exécutif d’Axa en 1997, il a quitté cette fonction pour épauler le Président du CNPF, Ernest-Antoine Seillière. Il a été Vice-Président délégué du MEDEF de 1999 à 2002. En 2002, il quitte le MEDEF pour devenir président-directeur général du Groupe SCOR, dont il a fait en quelques années l’un des acteurs les plus importants du secteur de la réassurance.

,

, Denis Kessler a été membre du Conseil Economique, Social et Environnemental de 1993 à 2010.

,

, Il a été administrateur de plusieurs sociétés : Dexia (1999-2009), Bolloré (1999-2013), BNP Paribas (2000-2022), Invesco (depuis 2002) et Dassault Aviation (2003-2014). Il était par ailleurs membre du Comité des Sages de cette entreprise depuis 2013.

, Denis Kessler a été membre du Conseil Economique, Social et Environnemental de 1993 à 2010.

,

, Il a été administrateur de plusieurs sociétés : Dexia (1999-2009), Bolloré (1999-2013), BNP Paribas (2000-2022), Invesco (depuis 2002) et Dassault Aviation (2003-2014). Il était par ailleurs membre du Comité des Sages de cette entreprise depuis 2013.

,

, Conformément au règlement intérieur du conseil d’administration, l’intérim de la présidence de SCOR est assuré par Augustin de Romanet, vice-président du conseil d’administration, jusqu’à la nomination d’un nouveau président dans le cadre du processus en cours, indique ce matin SCOR dans un communiqué.

,