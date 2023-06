Carmignac promeut deux directeurs commerciaux

Carmignac vient de promouvoir deux collaborateurs dans ses équipes commerciales. Frédéric Monnet, jusqu’ici directeur commercial adjoint banques et réseaux France et Monaco, est promu directeur commercial banques et institutionnels France et Monaco. Dans le même temps, Pierre Andriveau, directeur régional distribution externe depuis 2012, est désormais directeur commercial-distribution, chargé du développement de l’activité auprès des principaux réseaux de distribution et des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Le premier travaille chez Carmignac depuis 2017. Auparavant, il a travaillé près de cinq ans chez Natixis Interépargne, et cinq autres chez BNP Paribas Investment Partners, dont quatre dans l'épargne salariale. Le second a, lui, été directeur régional chez Franklin Templeton entre 2006 et 2012, et a également été trader pendant trois ans au sein du groupe Louis Dreyfus.