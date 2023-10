Astoria Finance met la main sur Equatio Finances

Détenu par le fonds d’investissement Naxicap Partners, Astoria Finance annonce la signature d’une nouvelle opération de croissance externe. Cette fois, le groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine acquiert Equatio Finances, un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lille. Cette opération représente un transfert d’encours sous gestion de 68 millions d’euros et suggère de prendre en main près de 500 clients. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Ce n’est pas la première annonce que fait le groupe cette année. Il a particulièrement renforcé sa présence en début d’année, en Ile-de-France et dans le Sud-Est, notamment à Lyon et dans la cité phocéenne. Ainsi, le cabinet Bailly et Eurofinance Courtage - qui représentent à eux deux plus de 200 millions d’euros d’encours sous gestion - étaient tombés dans le giron d’Astoria Finance au début du mois de juin. Dans la foulée, le cabinet a pris la main sur le portefeuille clients de la Financière Niel avant de se rapprocher des cabinets Vectra Investissement et Antena Finance

A lire aussi:

Dans le cadre de cette intégration, le cédant Philippe Dupin et les trois collaborateurs d’Equatio Finances rejoindront les rangs d’Astoria Finance qui représente aujourd’hui plus de 9,1 milliards d’euros d’encours sous gestion, pour un total de 100.000 clients gérés.