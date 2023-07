Un arrêté rehausse les plafonds de sortie en capital des rentes de retraite supplémentaire

Un arrêté pris par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, lundi 17 juillet 2023 a rehaussé les plafonds en vigueur en matière de sortie en capital des rentes de retraire supplémentaire « de faible montant ».

L’article L. 160-5 du Code des assurances autorise les organismes assureurs à verser un capital en lieu et place d’une rente viagère lorsque l’épargne constituée au titre des contrats de retraite supplémentaire ne permet de servir qu’une rente inférieure à un certain montant. Ce dispositif concernait jusqu’à présent les rentes qui auraient été inférieures à 100 euros par mois (1.200 euros par an). Cet arrêté l’élargit à toutes les rentes théoriques inférieures à 110 euros par mois (1320 euros par an), pour tous les dispositifs d’épargne retraite.