Tracfin : les déclarations de soupçon se maintiennent à un niveau élevé

Les services du renseignement financier n’ont pas chômé en 2022. Selon le rapport «lutte contre le blanchiment d’agent et de financement du terrorisme (LCB-FT): activité des professions déclarantes» publié ce vendredi 2 juin 2023 par Bercy, les services de Tracfin ont reçu au cours de l’année précédente 162708 déclarations de soupçon (DS) transmises par les professionnels déclarants (+1% par rapport à 2021), 2327 informations de soupçon transmises par les différents organismes publics ou chargés d’une mission de service public (+6% en un an) et 1845 informations en provenance des cellules de renseignement financier étrangères, en baisse de 6% par rapport à l’exercice précèdent. Sur trois ans, les déclarations de soupçon ont quasiment doublé (+46%), révèle le rapport.

En première ligne contre la LCB-FT, le secteur financier a concentré près de 93,5% des déclarations de soupçon adressées à Tracfin. Les banques et établissements de crédit ont ainsi transmis 82 823 DS en 2022. Le secteur de l’assurance a transmis quant à lui 9075 déclarations de soupçon en 2022, en hausse de 38% en un an.

Enfin, les services de Tracfin ont transmis 126 déclarations de soupçon relatives au risque de financement de combattants et à leur identification sur les zones de combats relatives à l’invasion russe de l’Ukraine.