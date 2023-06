Marne & Finance rejette l’intégralité des créances ICBS

Le feuilleton n’est pas près de s’arrêter. Alors que le Tribunal de commerce de Paris a placé le 12 septembre 2022 Marne & Finance en redressement judiciaire, et que les mandataires judiciaires sont en train d’instruire les (nombreuses) déclarations de créance des investisseurs, le groupe a, par le biais des mandataires, sollicité du Juge commissaire le rejet intégral des créances (près de 360 millions d’euros) du placement Immo Capital Builder System (ICBS) déclarées par les investisseurs particuliers.

Pour Marne & Finance, ces créances « n’existaient tout simplement pas au jour du placement en redressement », soit le 12 septembre 2022. « Marne & Finance considère que ce passif devrait être effacé, car la créance ne pouvait être antérieure. Elle ne naitrait qu’au jour où Marne & Finance décide de racheter les parts des investisseurs en signant un contrat de cession », explique une source proche du dossier. Un raisonnement critiqué par Morgane Hanvic, associée chez Lexance Avocats, qui défend les intérêts des CGP ayant distribué ce produit « la proposition de rejet de Marne & Finance ne distingue pas selon que les investisseurs ont déposé ou non des demandes de rachat. Le groupe considère que la créance ne naitrait qu’au jour où il décide de racheter les parts des investisseurs en signant un contrat de cession. C’est au bon vouloir de Marne & Finance en définitive ».

A lire aussi:

Relayant cette demande, et ajoutant parfois d’autres motifs de rejet, les mandataires judiciaires ont envoyé des lettres recommandées aux investisseurs particuliers à partir du 22 mai pour notifier le rejet de créance aux investisseurs particuliers. Ces derniers ont un délai de trente jours, à compter de la notification de la proposition de rejet, pour contester la proposition auprès d’un juge commissaire. L’absence de contestation dans ce délai entraine en droit une acceptation définitive de cette proposition de rejet.

A lire aussi:

Conçu par Marne & Finance, le placement promettait à ses souscripteurs un rendement de 5% à 6% par an, un capital garanti à 100% et une sortie possible à partir de la cinquième année. Plus de 5.000 particuliers ont investi dans le placement ICBS. Les difficultés financières de Marne & Finance ont commencé à la fin 2019, entrainant le placement en redressement judiciaire le 12 septembre 2022.