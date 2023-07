Les CIF tournent le dos à la médiation

En cas de litige, le manque de communication des conseillers en investissements financiers (CIF) a matière à surprendre. Sur l’année 2022, la majorité des refus de médiation les concernaient, soit 34 refus d’entrée en médiation sur 45 au total. « Un phénomène d’autant plus regrettable que la procédure est entièrement gratuite pour les professionnels », rappelle Marielle Cohen-Branche, médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), lors de la présentation de son rapport annuel.

Dans certains cas, le médiateur constate que les professionnels ne répondent pas du tout aux relances qui leurs sont adressées, tandis que d’autres informent clairement qu’ils ne souhaitent pas participer à la procédure. « Si tel est son droit, nous rappelons au CIF que le refus d’entrer en médiation n’est pas couvert par la confidentialité puisque la procédure de médiation n’a pas été initiée. Le médiateur peut donc transmettre le dossier aux services compétents de l’AMF, notamment en cas de refus récurrent », précise le médiateur. Ce dernier a également remarqué que certains des professionnels concernés ont été radiés ou ont cessé leur activité, ce qui les rend intraçables pour l’autorité.

Les langues se délient

D’après le médiateur, la tendance « existe depuis plusieurs années ». Mais 2023 est différente, l’AMF a engagé une « enquête en interne ». « Nous voulons comprendre la situation et la raison pour laquelle les conseillers ne profitent pas des services du médiateur », indique Marielle Cohen-Branche.

Je souhaite savoir si les contrats types d’assurance des CIF couvrent uniquement l’hypothèse judiciaire (...) dans un processus amiable tel que la médiation MARIELLE COHEN-BRANCHE, médiateur de l’Autorité des marchés financiers

Et les premières explications n’ont pas tardé. A la suite de témoignages oraux, la volonté des CIF de ne pas entrer en médiation pourrait émaner de leur assurance responsabilité civile professionnelle (RC professionnelle). Ils préféreraient attendre qu’une procédure judiciaire soit initiée par l’épargnant plutôt que d’entrer en médiation. « Je souhaite notamment savoir si les contrats types d’assurance des CIF couvrent uniquement l’hypothèse judiciaire et excluent le remboursement d’une indemnité dans un processus amiable tel que la médiation », précise Marielle Cohen-Branche.

Comme s’en doutait le médiateur, la faille semble être plus profonde. Bien qu’elle soit imposée par le Code des assurances, « la médiation ne rentre pas dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle », pointe Thierry Vandecasteele, courtier souscripteur en assurance de responsabilité civile professionnelle. Initialement, ce type de contrat prévoit, dans la majorité des cas, un accompagnement de l’intermédiaire en cas d’assignation en justice, et non en cas d’entrée en médiation. « Nous ne pouvons pas transiger sans la validation de l’assureur. Même si un accord est trouvé entre l’épargnant et son conseiller, les transactions ne sont pas opposables à l’assureur, il n’est donc pas obligé de couvrir les sommes promises comme le prévoit le Code des assurances », explique Thierry Vandecasteele.

La faille juridique mène à la confusion

Comme alternative au contrat de RC professionnelle, les professionnels peuvent alors se tourner vers leur protection juridique. Mais là encore, le bât blesse. En cas de déclenchement d’une couverture protection juridique, l’assureur s’engagera à prendre en charge les possibles frais engagés lors de la médiation, mais pas le remboursement d’une indemnité dans un processus amiable tel que la médiation. « Nous nous retrouvons là dans un trou entre les contrats de protection juridique et les contrats de responsabilité civile professionnelle, souligne le courtier. Les deux solutions s’opposent et placent le professionnel dans une position délicate. »

Face à ce constat, seuls les assureurs semblent pouvoir débloquer la situation. Et certains le font déjà en transigeant les procédures afin d’accompagner leur client dans ce processus de médiation, mais sous conditions. « Ils sont plusieurs à le faire, mais uniquement dans le cas où le seuil de déclaration de sinistre est faible », explique Thierry Vandecasteele. Généralement, ils se basent sur le niveau de franchise mis en place lors de la signature du contrat. Ces derniers varient fortement en fonction des assureurs et de l’activité des professionnels.

Contactée, CGPA, la société d’assurance mutuelle spécialisée dans le marché de la responsabilité civile professionnelle des intermédiaires, n’a pas souhaité faire de commentaire sur l’état du marché. De son côté, le médiateur continue d’alerter : « Je l’ai rappelé lors de la présentation de mon rapport le 20 juin dernier au Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Les associations de CIF qui étaient présentes ont pris note de mes remarques et l’une d’entre elles a ajouté qu’elle allait regarder ce problème de façon plus précise », affirme Marielle Cohen-Branche.

Maranatha, Altipierre et Marne et Finance visées

Tandis que la confidentialité des dossiers est assurée par le médiateur lorsque les protagonistes entrent en médiation, elle n’a pas été appliquée aux noms des offres à l’origine des rejets sur l’année 2022. « Ces refus, dans leur immense majorité, concernent des litiges sériels liés aux offres Maranatha (14 dossiers), Altipierre (10 dossiers), ainsi que Marne et Finance (7 dossiers). » En d’autres termes, la majorité des dossiers traités par le médiateur concerne des produits commercialisés par des CIF émanant de sociétés non régulées par l’autorité.

Pour rappel, la société Maranatha a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire en 2017. Depuis, l’ancien président du groupe hôtelier a été mis en examen et est interdit de gérer ou contrôler toute société pendant 15 ans. De son côté, la société Marne et Finance, spécialisée dans l’investissement en immobilier commercial, est aujourd’hui en cessation de paiement – mettant à mal 5.500 investisseurs particuliers qui pourraient perdre la majorité de leur capital investi. Enfin, Altipierre fait encore face à des charges pour investissements frauduleux, du type pyramide de Ponzi.

Concernant les dossiers traités par le médiateur en 2022 impliquant des CIF, la majorité émanait – de nouveau – des produits commercialisés par des conseillers travaillant auprès des groupes Marne et Finance, Maranatha, Altipierre ou encore Fairvesta. Le médiateur relève fréquemment, dans le cadre des dossiers traités, une inadéquation manifeste entre le profil du client, ses objectifs et les placements qui lui ont été proposés. En parallèle, le niveau d’information transmis aux épargnants concernant le niveau de risque encouru ne respecte que rarement les obligations d’informer appliquées aux CIF. La déclaration d’adéquation faisait trop fréquemment une présentation très laudative des avantages des placements préconisés, tandis qu’à l’inverse, les risques étaient évoqués de manière beaucoup plus succincte en quelques lignes.