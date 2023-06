Les autorités européennes lancent une consultation publique sur le règlement Dora

L’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (Eiopa) et l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) souhaitent entendre les acteurs du secteur concernant le projet Dora (Digital Operational Resilience Act ou de la résilience informatique opérationnelle). Le texte de loi vise notamment à harmoniser les normes des banques, des sociétés d’investissement et des fournisseurs de cryptoactifs en matière de prévention et de gestion des risques cyber.

Mandatées pour développer conjointement 13 normes techniques, les autorités européennes de surveillance ont décidé de procéder par étapes. Cette première consultation, lancée le 20 juin 2023, concernera ainsi quatre projets portant sur des normes techniques de réglementation (regulatory technical standards ou RTS) et un ensemble de projets de normes techniques de mise en œuvre (implementing technical standards ou ITS).

Globalement, les nouvelles normes portent sur le cadre de surveillance des prestataires de services liés à la technologie de l’information et de la communication (TIC). Les autorités cherchent à garantir un cadre juridique cohérent et à harmoniser le signalement d’incidents majeurs et la gestion des risques liés aux TIC.

Il est vrai que les entités financières sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses à échanger avec des prestataires TIC. En 2021, le Haut Comité juridique de la Place financière de Paris (HCJP), lui-même, avait exprimé ses préoccupations vis-à-vis de l’usage grandissant de la technologie de l’informatique en nuage (cloud) et sa généralisation au sein des métiers bancaires. Il s’agit de protéger les institutions comme les acteurs de risque

Les professionnels ont jusqu’au 11 septembre prochain pour faire parvenir leurs commentaires aux autorités européennes de surveillance. Enfin, ces dernières devront soumettre leur texte final à la Commission européenne d’ici janvier 2024.