Le service d’information en ligne élargi au produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Une nouvelle étape a été franchie dans la lutte contre la déshérence. Par un décret publié ce lundi 17 juillet 2023 dans le Journal Officiel, la Première ministre Elisabeth Borne, sur le rapport du ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a ajouté le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne retraite-individuelle (PEPP) à la liste des produits concernés par le service d’information en ligne relatif aux produits d'épargne retraite. Lancé en octobre 2022, le service en ligne, gratuit, permet aux épargnants de retrouver tous leurs produits d’épargne retraite et les organismes qui les gèrent afin de faire valoir leurs droits. À fin 2022, ce service a rassemblé 13,5 millions de contrats non-liquidés, affiliés à plus de 11,5 millions de titulaires.

A lire aussi:

Il a été créé par la loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire, portée par le député Daniel Labaronne (Indre-et-Loire ; Renaissance). Elle a ainsi instauré un droit à l’information sur les droits acquis dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire. Développé par la Caisse des Dépôts et l’Agirc-Arrco pour le compte du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Union Retraite, il s’appuie sur les données transmises par l’ensemble des organismes de gestion de retraite supplémentaire.