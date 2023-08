Laurent Martel nommé directeur de la législation fiscale

Laurent Martel est nommé directeur de la législation fiscale à compter du 27 septembre 2023.

Précédemment directeur général « Finances, Achats et Risques » de l’entreprise Réseau de Transport d’Electricité (RTE), il succède à Christophe Pourreau et aura notamment pour objectif de «conduire les projets de politique fiscale portés par la direction de la législation fiscale», précise Bercy dans un communiqué.

Laurent Martel a notamment travaillé à Bercy où il a exercé plusieurs responsabilités, au sein de la direction générale des Finances publiques (DGFiP), de la direction de la législation fiscale (DLF) et en cabinets ministériels.

En pratique, la direction de la législation fiscale, rattachée à la direction générale des Finances publiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, conçoit et élabore les dispositions législatives et réglementaires à caractère fiscal.