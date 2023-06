L’ACPR salue les engagements des assureurs sur les frais en assurance vie

Examen réussi pour les assureurs. Attendus au tournant par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur les frais des unités de comptes (UC), leurs propositions sur le sujet, dévoilées en exclusivité par l’Agefi Actifs, ont été acceptées par le superviseur.

Dans un communiqué publié ce mercredi 14 juin 2023, l’ACPR salue l’engagement des entreprises d’assurance de ne plus proposer de contrats en (UC) et de Plans d'épargne retraite individuels (PER) peu performants, et dont les frais sont nettement supérieurs à la moyenne.

A lire aussi:

«Le volet quantitatif du dispositif est notamment renforcé par des comparaisons entre unités de compte davantage homogènes, une référence de niveau de frais exigeante et des modalités plus précises d’appréciation de la performance dans le temps», se réjouit le régulateur, qui estime que «la publication enrichie de statistiques marché par la profession permet en outre aux épargnants de juger du prix et de la performance de leur investissement relativement aux offres concurrentes.»

A lire aussi:

Pour veiller à la bonne application des mesures, et «à la mise en œuvre rapide du dispositif», l’ACPR affirme qu’elle «portera une attention toute particulière aux résultats du premier exercice de revue annuelle des unités de compte».