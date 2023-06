La répression des fraudes épingle les pratiques commerciales des assureurs

L’assurance, mauvaise élève en matière de respect du droit du consommateur ? Les résultats de l’enquête réalisée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), tendent à le prouver.

Rendus publics ce mercredi 21 juin 2023, les travaux de la DGCCRF révèlent des infractions, en rapport avec les pratiques de commercialisation de contrats par démarchage, les conditions associées à la souscription d’une assurance de protection juridique ou encore les frais cachés lors de la résiliation des contrats, dans près d’un tiers des établissements contrôlés (34%). Il est à noter que 400 contrôles ont été réalisés entre janvier 2021 et avril 2022 sur 147 établissements (courtiers, assureurs, mutuelles, filiales d’assurance de groupe bancaire).

Pratiques abusives en matière de vente à distance

38 % des établissements contrôlés ne respectent pas les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique, souligne l’enquête. La répression des fraudes alerte particulièrement sur la situation des personnes très âgées, déjà couvertes pour la plupart d’entre elles par une assurance complémentaire santé, et qui «font l’objet de démarchage par des courtiers peu scrupuleux qui ne dévoilent pas leur identité réelle et tiennent des discours trompeurs entretenant volontairement la confusion, par exemple avec la mutuelle de l’assuré».

A lire aussi:

L’enquête a mis également en évidence la persistance de mauvaises pratiques en matière de signature électronique. Certains contrats sont encore signés frauduleusement au cours d’un unique appel téléphonique par signature électronique. Or, la loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage impose au distributeur d’accorder au consommateur un délai de 24 heures entre la réception des documents contractuels et un nouveau contact par téléphone. Enfin, l’interdiction du démarchage des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique n’est pas toujours respectée, rapporte la DGCCRF. Dans ce cadre, 21 avertissements, qautre injonctions, cinq procès-verbaux pénaux et deux procès-verbaux administratifs ont été adressés aux professionnels.

Opacité autour de l’assurance protection juridique

Les contrats d’assurance de protection juridique (en général proposés dans les contrats auto ou habitation) ont par ailleurs fait l’objet de contrôles à la suite du signalement de pratiques abusives tant auprès du médiateur de l’assurance que de la DGCCRF. Les enquêteurs ont constaté que l’information précontractuelle sur les garanties souscrites, le montant total de la prime, les obligations de l’assuré ou encore les modalités de résiliation, étaient parfois incomplètes, trompeuses, manquantes, ou non délivrées en temps utile dans 20% des situations en cas de vente en ligne ou par téléphone.

A l’issue de ces contrôles, cinq avertissements et cinq injonctions ont été adressés aux professionnels.

A lire aussi:

Remboursement incomplet en cas de résiliation anticipée des contrats d’assurance

Enfin, les contrôles de la DGCCRF ont porté sur les frais que certains assureurs et intermédiaires d’assurance retiennent en cas de résiliation anticipée du contrat, qui dans certains cas ouvrent droit à un remboursement partiel. Ainsi, près de la moitié des assureurs et des courtiers contrôlés ne remboursaient pas certains frais lors d’une résiliation anticipée du contrat. L’information délivrée au consommateur sur l’existence de ces frais non remboursés est apparue également défaillante. Trois avertissements, deux injonctions et deux procès-verbaux pénaux ont été adressés aux professionnels.