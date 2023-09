La loi Lemoine a profité aux jeunes clients

Les jeunes sont friands de substitution. Alors que la loi Lemoine, qui permet la résiliation infra annuelle de l’assurance emprunteur, a fêté sa première bougie au 1er septembre 2023, 68% des assurés souhaitant faire valoir leur droit à la substitution ont entre 35 et 45 ans. 94% des assurés qui résilient leurs contrats d’assurance ont emprunté pour un capital inférieur ou égal à 400. 000 euros. Enfin, 56% des assurés procèdent à la résiliation dans la première année de souscription de l’assurance contractée auprès de leur banque (et 80% dans les deux premières années). La tendance des personnes qui souscrivent le contrat d’assurance de leur banque en vue d’obtenir leur prêt et procèdent rapidement au changement ensuite, semble ainsi se confirmer.

C’est ce qui ressort du baromètre de Metlife France, spécialiste de la prévoyance individuelle, dont les résultats ont été publiés ce jeudi 14 septembre 2023. Réalisé à partir d’échanges téléphoniques avec 200 intermédiaires (courtiers en crédit, courtiers et agents généraux d’assurance) du 11 au 28 juillet 202 par l’institut de sondage CSA, le baromètre révèle en outre que 51% des distributeurs constatent une augmentation de l’activité substitution. Conséquence, la part de la résiliation qui pèse désormais 53% dans l’activité assurance emprunteur des distributeurs, contre 47% en 2022