Influenceurs, la fin des illusions

« Je répète, je le redis, tu as 100 % de chances de gagner de l’argent tous les mois avec moi », « Change de vie, copier, coller, encaisser ! » Il n’est pas rare, en naviguant sur les réseaux sociaux, de tomber sur ces messages. Leurs promoteurs, reconvertis le temps d’une vidéo en conseillers financiers de fortune, promettent aux internautes des taux de rendement mirobolants en quelques clics, le tout confortablement installés au bord d’une piscine.

Dans le monde rêvé des influenceurs, aucune mention n’est faite du risque de perte en capital des suites des investissements réalisés, ni d’une performance moins « alléchante » du support. Pourtant, des mésaventures se sont produites et des internautes escroqués ont engagé des poursuites judiciaires contre des influenceurs pour des soupçons « d’escroqueries en bande organisée » ou, d’une manière plus classique, sur le fondement de « pratique commerciale trompeuse ».

C’est justement dans un objectif de « lutte contre la propagation de pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses sur internet » et d’encadrement « de l’influence sur les réseaux sociaux », que la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux » a été votée au Parlement le 1er juin dernier.

Fin du far west

Par son article 1, la loi d’encadrement définit les influenceurs : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

Une définition qui se veut volontairement large et dénuée de tout critère quantitatif, selon Jacqueline Brunelet, avocate chez Cornet Vincent Ségurel. « La définition de l’influenceur est assez souple puisque la loi n’exige pas de contrat ni un quelconque écrit pour définir un acte d’influence, même si un contrat devra être établi, comme conséquence, dans certains cas. Par ailleurs, le critère de récurrence dans la promotion n’est également pas retenu dans la définition, tout comme le montant de la rémunération (en argent, ou en produits ou services) »

Une démarche que regrette Patrick Bonin, directeur général de JIN, agence d’influence et de communication digitale, et membre de la commission influence du Syndicat du conseil en relations publiques (SCRP). « Nous saluons la régulation de l’influence commerciale, tout en émettant des réserves sur la manière de procéder. La définition adoptée ne correspond pas à une profession, puisqu’elle va concerner pêle-mêle des influenceurs de la téléréalité qui vendent leur audience, des créateurs de contenu essentiellement rémunérés par le canal numérique, et des personnalités publiques, à l’instar de sportifs professionnels qui peuvent occasionnellement faire la promotion de produits ou de services. Selon notre vision des choses, serait influenceur toute personne qui réalise l’essentiel de ses revenus en monnayant ses contenus sur les réseaux sociaux. » La loi crée par ailleurs le statut d’agent d’influenceur, et instaure les assises de l’influence responsable qui auront lieu annuellement à Bercy.

Sur la protection des consommateurs, la loi met en place des obligations de transparence et de responsabilité en cas de pratique de la livraison directe (dropshipping), avec un principe de responsabilité solidaire entre l’influenceur, l’annonceur et son agent.

Concernant la promotion des produits financiers, il sera désormais interdit de faire la promotion pour des supports dont le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription, ou dont le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial. Sera également prohibée toute publicité par les influenceurs pour les supports ou dont le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

15 agents à plein temps vont bientôt former la brigade de l’influence commerciale au sein de la DGCCRF

« L’idée est d’interdire la promotion pour les contrats financiers à haut risque pour le consommateur (CFD, Forex ou les options binaires), mentionnés par l’article L533-12-7 du Code monétaire et financier et dont la publicité était déjà interdite par la loi Sapin 2 », explique Raphael Molina, avocat spécialiste de l’influence au sein du cabinet Influexio.

Le tour de vis du législateur ne s’arrête pas là puisque seules les entreprises enregistrées prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers pourront faire la promotion de leurs services via des influenceurs.

En cas de non-respect de ces obligations, les influenceurs encourent jusqu’à un an d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Renforcement des moyens de contrôle

Pour assurer l’application de ces dispositions, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a prévu la création d’une brigade de l’influence commerciale, composée de 15 agents à plein temps au sein de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Par ailleurs, la loi votée octroie aux superviseurs (Autorité des marchés financiers – AMF – et la DGCCRF) le pouvoir de demander aux plateformes, sous astreinte, de retirer des contenus qui seraient considérés comme illicites de la part des influenc

eurs. La responsabilité de ces plateformes peut d’ailleurs être engagée si elles ne donnent pas suite à ces injonctions.

Enfin, le texte ordonne au gouvernement de remettre un rapport, dans les deux ans au Parlement, sur les moyens financiers alloués à l’administration, et notamment à la DGCCRF/ AMF. ■

UNE EFFICACITÉ DÉJÀ CONTESTÉE

Si le texte définit l’influenceur, et l’oblige à afficher un bandeau pour informer le public qu’il s’agit d’un acte publicitaire, la question du devoir de conseil prodigué à l’internaute demeure entière, particulièrement pour les produits qui peuvent faire l’objet d’une promotion par le biais des influenceurs. Ce que confirme Patrick Bonin, du SCRP : « Est-ce qu’avec ce texte, les internautes recevront suffisamment d’informations pour faire un choix éclairé, notamment pour les produits comportant des risques en capital ? La loi actuelle ne permet pas aux épargnants d’investir en étant conscients des risques encourus. »

Plus globalement, le directeur général de JIN interroge l’efficacité d’une régulation des promotions en ligne : « Il ne s’agit pas d’un problème de réglementation, mais d’adéquation entre des produits complexes, jusque-là cantonnés à des investisseurs chevronnés conseillés par des intermédiaires, et des canaux qui ont pout mission d’ultra-simplifier les messages. »